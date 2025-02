Giovani, la richiesta di Biagi: "Recuperare la sala lettura"

Il consigliere Riccardo Biagi sollecita l’amministrazione "a fare uno sforzo in più" e mantenere servizi come lo sportello universitario avviato un anno fa all’Informagiovani e purtroppo interrotto per il taglio di risorse all’Università. "Dispiace la perdita di questo servizio – commenta – ma il Comune dovrà attrezzarsi contro la limitazione di risorse imposta dal Governo perchè sarà sempre più stringente. I nostri giovani si trovano a rinunciare ad uno sportello importante: a questo punto potrebbe essere opportuno almeno ripristinare la sala lettura che fu attivata all’ex scuola di Querceta in piazza Matteotti e autogestita dai ragazzi. Era diventata un punto di ritrovo per i nostri giovani; poi in periodo covid il servizio fu sospeso dall’allora giunta Tarabella e successivamente spostato in via provvisoria in via Don Minzoni. Poi chiuso per mettere a disposizione quei locali alla Pro Loco di Querceta. Sarebbe importante riattivare la sala lettura: o nell’ex distretto dove ci sono attualmente gli uffici comunali (dato che è stato annunciato un loro spostamento a Palazzo Rossetti) o all’ex scuola in piazza Matteotti che pare finita nel dimenticatoio. Infatti c’è un progetto per la sua riqualificazione? A che punto sono i lavori per dare una destinazione all’immobile?".

Fra.Na.