Giornalista picchiato a Torre del Lago: stava riprendendo una lite tra stranieri

Viareggio, 18 agosto 2024 – Un giornalista dell’emittente 50 News Versilia è stato aggredito e picchiato ieri sera, 17 agosto, a Torre del Lago (Lucca). Gabriele Altemura si trovava con un collega della tv locale e stava riprendendo con la telecamera una lite tra due stranieri ed una donna tossicodipendente vicino a un bar sul viale Giacomo Puccini.

Sono stati proprio i protagonisti del servizio a scagliarsi contro il reporter: in particolare un tunisino gli si è rivolto minaccioso intimandogli di non riprendere la scena, poi lo ha spinto e quando il cronista si è voltato per difendersi e affermare le sue ragioni lo ha colpito con manata sul collo. La situazione è degenerata con un parapiglia in strada, in cui ci sono stati ulteriori contatti e percosse. Il nordafroicano sosteneva infatti che la troupe non dovesse registrare la rissa e sono dovuti intervenire i carabinieri per riportare la calma. Stamani Altemura ha presentato denuncia in caserma.

“Grazie a tutti per la solidarietà. Proseguo il mio lavoro ancora più motivato e pieno di entusiasmo. Mai un passo indietro davanti a minacce, soprusi e prepotenze” afferma Altemura. Il giornalista ringrazia “tutti coloro che in queste ore gli stanno inviando messaggi di solidarietà, da semplici cittadini a colleghi a esponenti della politica” e ricostruisce la vicenda. “Dopo il telegiornale – racconta – insieme a un collega siamo andati a prendere un aperitivo ad un bar vicino, quando sono arrivati le auto dei carabinieri per cercare di sedare una lite che era in corso e che stavo documentando. È stato in quel momento che si è intromesso il cittadino tunisino, che non c'entrava nulla, ed ha cominciato a minacciarmi invitandomi a smettere di fare le riprese. Poi mi ha colpito” con uno schiaffo “e se ne andato via di corsa. La situazione intanto è diventata ancora più calda con un parapiglia che si è acceso in mezzo alla strada con diverse persone”.

Nel corso dei mesi estivi sia a Viareggio che a Torre del Lago e in generale in Verislia, comprese le località più rinomate, si sono verificati parecchi episodi di violenze in strada da parte di gang di spacciatori, rapinatori e altri criminali che hanno come obiettivo turisti e vacanzieri.