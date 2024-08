Viareggio, maxi rissa nella notte. Due bande si affrontano sul molo, uno finisce in mare

Viareggio (Lucca), 17 agosto 2024 – Una maxi rissa scoppiata nella notte ha scatenato il panico sul molo a Viareggio. Uno dei protagonisti dello scontro tra bande di nordafricani, durante la colluttazione, è caduto in mare ed ha rischiato di annegare. A salvarlo è stata la motovedetta della guardia di finanza che era in zona.

Una volta messo tornato all'asciutto, si è allontanato assieme agli altri connazionali che hanno dato luogo allo scontro. È stato uno dei frequenti episodi di violenza al porto di Viareggio dove le gang fanno base fissa, in particolare per le attività di spaccio, ma anche per spedizioni mirate a compiere furti in spiaggia ai turisti.