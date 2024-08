Notti violente sulla marina. Un’altra rapina cruenta. Arrestato l’aggressore

Un uomo è all’ospedale (le sue conduizion non sono gravi) dopo un altro furto violento messo in atto la notte scorsa sulla Marina di Torre del Lago. Grazie al tempestivo intervento dei carabinieri, allertati sul posto, è stato possibile trarre in arresto un rumeno di 25 anni senza fissa dimora. Gli investigatori non escludono che possa essere anche lo stesso che lunedì sera attorno alle 20 rapinò, riducendolo in fin di vita un uomo di 64 anni ancora in coma all’ospedale di Livorno. Accertamenti sono in corso. Anche perché gli investigatori della Squadra Mobile di Pisa – che indagano su quell’episodio – hanno in mano un identikit abbastanza preciso dell’aggressore, fornito dall’amico che insieme alla vittima della rapina.

A ogni buon conto, fatto di sangue si aggiunge fatto di sangue. L’ultimo episodio è avvenuto nella notte fra venerdì e sabato attorno all’1,30 sulla marina di Torre del Lago che dai locali va verso Viareggio: lo stesso posto dove erano stati aggrediti i volontari della Misericordia di Torre del Lago. Il giovane ha prima rubato una collanina a un turista, poi ha strappato via il borsello a un anziano che ha tentato di fare resistenza finendo a terra. Il giovane è fuggito facendo perdere le proprie tracce mentre l’uomo è stato soccorso e portato al pronto soccorso per le prime cure del caso. Nel frattempo gli uomini dell’Arma si sono messi alla ricerca del ragazzo, anche grazie al preciso identikit fornito dalle vittime: è stato rintracciato poco lontano.

Sulla questione sicurezz a Torre del Lago e non solo, il Pd ha scritto al prefetto per invocare "un intervento urgente a seguito dei crescenti episodi di violenza e criminalità che stanno affliggendo la città". Nel messaggio, firmato dal capogruppo Dario Rossi, si esprime preoccupazione per la situazione di insicurezza. "Questi episodi ormai si verificano con regolarità preoccupante in città – sottolinea il Pd nella lettera-appello al prefetto – non solo compromettano la serenità della città, ma anche la fiducia dei cittadini e dei turisti nelle istituzioni. Il gruppo del Pd di Viareggio chiede al Prefetto l’adozione di misure straordinarie per garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori episodi di violenza. In particolare, viene richiesto che venga convocato con urgenza un tavolo tecnico con le forze dell’ordine e le istituzioni locali per definire strategie di intervento efficaci".

Fra.Na.