Gestione degli orti urbani. Otto sono ancora liberi

C’è il bando per affidare ai cittadini gli 8 lotti degli Orti della gente di mare presenti in via Gente di Mare a Vittoria Apuana. Infatti la Società di Mutuo Soccorso gestisce per conto del Comune il complesso di orti urbani adibiti ad uso agricolo, suddivisi in 18 appezzamenti (di 10x 5 metri circa), destinati alla coltivazione agricola domestica, ad uso esclusivamente familiare. Vengono proposti adesso in affidamento a terzi 8 “orti” rimasti liberi, per la mancata manifestazione di volontà di mantenerne la gestione dei precedenti aggiudicatari, affinchè vengano utilizzati per la coltivazione di ortaggi destinati alle esigenze del proprio nucleo familiare con assoluto divieto della commercializzazione dei prodotti. La gestione dell’orto avrà la durata di 5 anni. I requisiti sono: essere cittadini residenti da almeno 10 anni; aver conseguito la maggiore età; non presentare allergie che rendano incompatibile o limitino le attività proprie e/o degli altri ortisti. Costituiscono titoli di precedenza quelli di essere già assegnatario di un lotto (e non aver ancora manifestato la volontà di continuarne la gestione alla data di pubblicazione alla data dell’avviso), essere socio della Società di Mutuo Soccorso, e avere età tra 41 e 60 anni (dal 61° il punteggio riconosciuto aumenta). Per info è possibile rivolgersi alla Società di Mutuo Soccorso.