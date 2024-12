Saccheggiata la casa dei genitori deceduti. Rubati gioielli e preziosi

Camaiore, 2 dicembre 2024 – Era andata a Camaiore nell’abitazione dove vivevano i suoi genitori, entrambi deceduti, per controllare se fosse tutto a posto. E invece no, non c’era assolutamente nulla a posto. Tutto era stato messo a soqquadro. Cassetti aperti e roba gettata a terra alla ricerca di soldi o oggetti preziosi. E’ stata l’amara sorpresa, questa, fatta da un’insegnante viareggina in pensione.

I ladri hanno approfittato del fatto che la casa di Camaiore fosse disabitata per agire indisturbati una delle scorse notti. Hanno rovistato con calma in ogni angolo e hanno portato via gioielli e oggetti preziosi che, oltre ad avere sicuramente un valore economico, avevano un grande valore affettivo per la figlia. I malviventi, una volta entrati nell’abitazione, hanno rovistato in ogni stanza e aperto mobili e cassetti. Fino a che non hanno trovato quello che cercavano. Poi sono fuggiti via senza che nessuno vedesse nulla. Poi l’amara sorpresa dell’insegnante che si è trovata di fronte alla devastazione della casa dove abitavano i suoi genitori. E’ stata sporta denuncia alle forze dell’ordine.