Tre furti con destrezza in poche ore. Ladri in due supermercati e un bar

Lucca, 2 dicembre 2024 – Tre furti in meno di due ore nella serata di sabato, sempre all’orario di chiusura a danno di locali pubblici, due nella Piana e uno a Lucca. Andiamo con ordine. All’Esselunga di Marlia un uomo ha nascosto negli indumenti lamette, spazzolini da denti, profumi e prodotti per l’igiene personale, occultandoli sotto il giaccone. Tutto per un valore di circa 250 euro. All’uscita, però, il sistema anti taccheggio ha cominciato a suonare e il personale del supermercato ha fermato il soggetto, georgiano, che stava cercando di uscire senza pagare. Avvisati i Carabinieri, sono arrivate due pattuglie per gestire la situazione. Eseguita la perquisizione personale, è stata rinvenuta la merce trafugata, che è stata restituita. Scatterà la denuncia.

Un giovane, invece, è entrato al bar Italia di Massa Macinaia e si è impadronito di una decina di pacchetti di sigarette, prima di fuggire di gran carriera. Quando i titolari se ne sono accorti, hanno provato a fermarlo ma senza esito. Anche in questa circostanza, di quanto accaduto si stanno occupando i militari dell’Arma che sono dovuti intervenire anche alla Pam di via San Paolino, a Lucca, dove uno straniero ha praticamente fatto la spesa fuggendo senza tirare fuori un euro. Ha infilato diversi prodotti alimentari nel piumino e poi è uscito come un fulmine. Tra l’altro le telecamere interne di sorveglianza lo immortalano clamorosamente. L’esame delle immagini e le dichiarazioni del proprietario potranno fare luce sulla sua identità. Le indagini sono in corso-.