"FrancigenAmica" nel ricordo di Gabriele Politi

Il percorso della FrancigenAmica viene intitolato al compianto Gabriele Politi. Si terrà domenica 21 la passeggiata lungo la storica via di pellegrinaggio: tre distanze ed una, grazie al Rione Marignana, porterà il nome di Gabriele, deceduto un anno fa in un terribile incidente stradale. "Fai ammodino" è una frase usata in Versilia da secoli e diretta alle persone alle quali si tiene particolarmente e i significati che incarna sono molteplici: "Abbi cura di te, realizza i tuoi sogni, agendo sempre con gentilezza e rispetto, vivi perseguendo i tuoi ideali ma sempre con il sorriso, vai avanti nella vita senza indugio". Così si salutavano ogni giorno i Politi fino a quando il trentenne, unico figlio di Stefano e Monica, sommelier sul lago di Garda, andò incontro alla morte in sella alla sua moto. Un dolore terribile, un vuoto incolmabile. Tutto il paese lo amava, era un ragazzo che non passava certo inosservato: il suo sorriso dolce, i modi garbati uniti alla sua sensibilità facevano la differenza. Un giovane bello, dentro e fuori, che lasciava il segno quando ti avvicinava. Un ragazzo che amava profondamente il Palio dei Rioni di Camaiore e soprattutto il suo rione Marignana, del quale i genitori erano storici allenatori, il padre ha vinto tanti premi di atletica.

"Fai ammodino": una frase che anche Gabriele rivolgeva alle persone care, ai compagni di sport, di palio, ai colleghi sorridendo in modo bene augurante e che è importante dedicare ai nostri giovani. Per ricordarlo tutti insieme proprio domenica 21, in occasione della decima edizione dell’evento, Sei Versilia e il Comune gli dedicheranno il percorso medio di dodici chilometri e gli amici del Rione Marignana accoglieranno i partecipanti dei percorsi medio e breve presso il punto ristoro con la frase "Fai ammodino" stampata sul cuore.

Isabella Piaceri