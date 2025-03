Fiera di San Giuseppe. Le strade di Torre del Lago invase da migliaia di persone

La bella giornata di ieri ha favorito la massiccia affluenza di pubblico a Torre del Lago per la tradizionale fiera di San Giuseppe che da oltre 60 anni è l’appuntamento più atteso dell’anno. Oltre 100 gli stand e i banchi allestiti lungo le strade della frazione. Banchi commerciali, banchi gastronomici di prodotti tipici del territorio toscano fra cui le frittelle di riso e i tordelli al ragù. Poi gli stand delle associazioni del territorio e del Libero Ingegno, animazione per i bambini, sfilata di bande e tanto altro intrattenimento che si è prolungato per tutta la giornata di ieri anche con la presenza della banda La Campagnola di Marlia e del corpo Musicale Giuseppe Pardini di Viareggio.

A sfilare anche Gambe di Merlo, maschera ufficiale del carnevale torrelaghese. Nell’area eventi della Misericordia è stata allestita un’area giochi per bambini e un palco spettacolo dove si sono alternate alcune scuole di danza della zona. E così a migliaia fra turisti e torrelaghesi hanno festosamente invaso le strade della frazioni dalla mattina fino a tarda sera.