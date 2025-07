“(A)mare“ per Leo e Emma. La festa che celebra la vita nel giorno del grande dolore

Viareggio, 2 luglio 2025 – L’unica possibilità, per affrontare il dolore, era, ed è, continuare a viverli. A vivere Leo e Emma in un tuffo in mare, in una risata che scoppia all’improvviso, dentro ad una canzone, nel vento che spettina, in un girasole, nei ricordi che tornano, nella nostalgia ma anche nella voglia di futuro. Viverli, soprattutto, nell’amore; lo stesso che li ha tenuti stretti, l’una all’altro su una bicicletta, fino all’ultimo istante. Manuela Guidi Pardini e Ilaria Grazioli cercano i loro figli, ogni giorno, da due anni, nella vita. E per questo hanno scelto di celebrarla il 4 luglio, nello stesso giorno in cui, i loro ragazzi, Leonardo Brown e Emma Genovali sono rimasti vittime di un incidente stradale, con una festa aperta a tutta la città. Con un evento, dal titolo “(A)mare“ - Ricordati di vivere“, dove “la musica si fa abbraccio, l’arte diventa memoria, e la solidarietà si trasforma in futuro”. Organizzato dall’associazione “Vivi con Leo&Emma Aps“ fondata, nel ricordo dei due giovani innamorati scomparsi a vent’anni, per incoraggiare sempre la speranza.

L’appuntamento è per venerdì in Darsena, in piazza degli Alpini, accanto al Palazzetto dello Sport, “Scelta volutamente – spiega l’associazione – come zona da riqualificare e restituire alla cittadinanza per le sue qualità naturali ed idonee ad accogliere i giovani studenti che frequentano il polo didattico della Darsena”. A condurre l’evento (ad ingresso libero) sarà Daniele Maffei, voce ufficiale della città, che accompagnerà il pubblico attraverso una serata densa di emozioni, arte e condivisione.

Il programma, dalle 18, si aprirà con le esibizioni degli allievi della scuola di musica Feel Good di Viareggio. A colorare il tramonto saranno le performance artistiche di Marco Fine, con un’intensa azione di live painting, e le spettacolari esibizioni degli artisti circensi della Compagnia Circotà. Dalle 21, poi, il palco sarà tutto per Luca Bassanese & La Piccola Orchestra Popolare, e per la loro musica impegnata e fortemente legata ai temi sociali, ambientali e umani. Esibizione si preannuncia come un vero e proprio rito collettivo, capace di trasformare il dolore in bellezza e partecipazione.

Grazie alla disponibilità di Gama Beach, azienda specializzata in forniture per stabilimenti balneari e spazi outdoor, sarà allestita un’area relax per accogliere il pubblico in un’atmosfera confortevole. Il Gruppo Sturla si occuperà invece del bar, e il ricavato (al netto delle spese) sarà devoluto alla Croce Verde. I punti ristoro saranno curati da “Alimentari Silvia“, per lo street food, e “Cremeria Emma“, con il suo iconico carretto dei gelati; che devolveranno una percentuale deigli incassi all’associazione “Vivi con Leo&Emma“, che destinerà anche questi fondi interamente alla Croce Verde.

Tra le iniziative solidali spicca poi la collaborazione con il marchio “L’Ughetta“, che metterà a disposizione una collezione speciale di turbanti creati appositamente per l’evento e per sostenere i progetti della onlus, così come i i gadget ufficiali della serata, tra i quali la t-shirt in fibra organica con illustrazione originale realizzata da Lisa Vassalle. Una foresta di mani, simbolo della serata, è l’immagine che decrive l’evento: un invito ad esserci, a sentirsi parte di una comunità viva che non dimentica.