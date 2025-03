Mimose e cuore. Eventi in ricordo di Emma e Leo

VIAREGGIOIl giallo delle mimose per la festa della donna di sabato 8 marzo per l’associazione "Vivi con Leo&Emma", che, fondata da Manuela Guidi e Ilaria Grazioli (nella foto) viareggine, mamme coraggio di Leonardo Brown, 21 anni, e Emma Genovali, (i giovani che hanno perso la vita nel tragico incidente dell’estate 2023), ha il profumo dell’amore, della creatività e della spensiaratezza che vince sul dolore. Ma soprattutto ha il sapore e il profumo della solidarietà, perché il ricavato delle magliette sarà devoluto a Daniele, un giovane musicista coinvolto in un incidente stradale.

E così l’8 marzo dalle 15 alle 18 piazza Campioni sarà animata da tante iniziative e vivrà un pomeriggio unico grazie alla collaborazione con l’Itis Carlo Piaggia e la scuola Stree Soul.Cosa accadrà? Ci saranno creazioni fotografiche che coloreranno la piazza grazie agli studenti del Carlo Piaggia. E’in programma un monologo tratto dal Canto quinto dell’Inferno di Dante a cura di Martina Benedetti, un flash mob della scuola Street Soul Asd che coinvolgerà i cittadini in un’esplosione di energia. Alcuni angoli di piazza Campioni saranno dedicati a Instant Art dove sarà possibile scattare foto e condividere e creare ricordi speciali. Speciali come erano Emma e Leo che in quella solare mattina del 4 luglio stavano andando al mare e per un tragico incidente stradale i loro sogni si sono fermati all’unisono, ma i loro sorrisi sono diventati i sorrisi di tutti i viareggini e vivranno sempre come il profumo delle mimose per l’8 marzo.

maria nudi