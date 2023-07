Festa al Bagno Annetta, i balneari rispondono: "Il concessionario aveva le autorizzazioni"

Forte dei Marmi, 5 luglio 2023 – “Il nostro associato sostiene di avere tutta la documentazione autorizzativa per la serata in spiaggia". Chiamata in causa, l’Unione Proprietari bagni si è attivata in merito al party al bagno Annetta che ha scatenato le ire del sindaco Bruno Murzi. Infatti l’associazione di categoria ha chiesto un incontro con il primo cittadino per fare il punto su quanto accaduto. Oggetto del confronto sarà fare luce sull’evento promosso da Bi.Ci. sabato scorso allo stabilimento balneare: video e foto postati sui social confermano il contenuto del report della polizia municipale e acrobati, troni e perfino una Lamborghini Urus parcheggiata in spiaggia sarebbero stati privi del necessario placet degli uffici comunali. Lo stesso Murzi ha sollecitato i balneari a un intervento: "Ci vuole la collaborazione di tutti – ha detto – e in particolare il supporto dell’associazione di categoria, l’Unione Proprietari Bagni, che mi auguro possa intervenire con i propri associati affinché queste prepotenti fughe in avanti non accadano più. Oltretutto questa volta non ad opera di nuovi concessionari avulsi dalle tradizioni di Forte dei Marmi, ma per mano di chi dovrebbe per nascita e vissuto conoscere bene le regole del proprio paese".

“La nostra associazione è ad adesione volontaria – premette il presidente dell’Unione Proprietari Bagni, Martino Barberi – e comunque abbiamo l’iscrizione di tutti i 100 concessionari presenti. Ogni anno a giugno facciamo l’assemblea degli associati per augurare una buona stagione di lavoro: all’ultimo incontro sono stati presenti anche il vice sindaco Andrea Mazzoni, l’assessore al demanio Graziella Polacci e il comandante della polizia municipale Andrea D’Uva. A partecipare, in presenza e da remoto, sono stati i 2/3 degli associati ed è stato ben compreso da tutti che per l’estate 2023 sarebbe stata caratterizzata da una stretta nei controlli ed è stato ribadito più volte anche nei singoli interventi degli amministratori. Chi non era presente ha comunque ricevuto il verbale per cui è stato informato nel giro di pochi giorni. Come associazione di categoria abbiamo fatto tutto ciò che potevamo fare: abbiamo un ruolo di informazione e supporto ai balneari, non certo sanzionatorio o disciplinare".

Appena appresa la notizia della forte posizione del sindaco nei confronti della serata al bagno Annetta, l’Upb si è attivato. "Dopo l’eco mediatica sollevata – prosegue Barberi – abbiamo già chiesto un incontro urgente con Murzi che al momento è fuori zona e tornerà il 12 luglio. Riteniamo che certi argomenti debbano essere trattati nelle sedi opportune e non sparati sulla stampa, bisogna anche sentire tutte le campane. E’ il passaggio che abbiamo fatto, confrontandoci con il nostro associato che ci ha detto di avere tutti i permessi necessari per fare la serata. Nell’incontro tra il nostro direttivo e il sindaco sarà chiarita in modo definitivo la situazione che gestita così si presta a malintesi e situazioni non portano al risultato che tutti vogliamo. Del resto il dialogo con associazione è sempre stato aperto: basti pensare che il progetto sicurezza è stato votato proprio nell’assemblea a giugno assieme ai membri dell’amministrazione comunale".