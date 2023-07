Blitz dei vigili alla festa vip di Forte dei Marmi. Sulla spiaggia anche una Lamborghini

Forte dei Marmi (Lucca), 4 luglio 2023 - Centinaia di ospiti, animatori, dj, acrobati a fare evoluzioni e pure una Lamborghini Urus parcheggiata sulla battigia. Peccato che la serata-evento al bagno Annetta – promossa da Bi.Ci. – "non fosse autorizzata". Tanto che adesso la polizia municipale sta valutando le azioni da intraprendere. "Qualcuno – commenta il sindaco Bruno Murzi – in barba alle regole del nostro paese fa come gli pare credendo di passarla liscia". È stato proprio lui, infatti, a firmare convintamente l’ordinanza del 26 aprile 2023 che ha disciplinato le cene nei bagni vietando spettacoli di intrattenimento pubblico.

"La festa così come si è svolta – afferma il sindaco – non è mai stata da noi autorizzata e coloro che l’hanno organizzata ne erano ben consapevoli. Naturalmente è intervenuta la polizia municipale, facendo i doverosi rilievi e stiamo valutando tutte le irregolarità". Lo stabilimento balneare aveva fatto richiesta per la cena e per l’installazione di una pedana, di un impianto di diffusione sonoro ai lati della stessa, illuminazione dell’area interessata e tappeti di cocco, il tutto nella misura prevista dall’ordinanza sindacale. Nei giorni scorsi poi aveva richiesto all’ufficio Demanio l’autorizzazione all’ingresso sulla spiaggia di un mezzo per trasportare le attrezzature. "Impavidamente e con assoluta arroganza – aggiunge Murzi – sono sui social video e foto della serata inaccettabili, con tavoli apparecchiati quasi in riva al mare, un palco invece di una pedana, troni, dj e performance d’acrobati con musica alta e addirittura l’esposizione di un veicolo sulla spiaggia. L’Unione Proprietari Bagni mi auguro possa intervenire: questa volta non si tratta di nuovi concessionari avulsi dalle tradizioni ma di chi dovrebbe conoscere bene il genius loci e le regole del paese. Questi episodi non fanno bene alla categoria".