I comitati non ci stanno: "Chi oggi fa promesse dov’era in questi 30 anni?"

"Quello che ci sconcerta è ascoltare, sull’ex inceneritore, le promesse dei soliti personaggi che in questi 30 anni non hanno fatto nulla per bonificare Falascaia". La missiva, firmata da Daniela Bertolucci (nella foto), dell’Associazione tutela ambientale della Versilia, ha due bersagli: il sindaco Alberto Giovannetti per aver promesso di radere al suolo l’impianto e il direttore Ersu Walter Bresciani Gatti per l’ennesimo annuncio sul trasferimento delle Colmate. "Il contratto Daviddi del 1997 – spiega – nella prima pagina parlava dell’area che avrebbe ospitato il nuovo inceneritore, indicando che prima della costruzione doveva essere ’interamente soggetta a bonifica’. Cosa che non è stata fatta. La collina delle ceneri è stata solo messa in sicurezza e ci risulta che non abbia nemmeno il certificato definitivo, anche se speriamo di sbagliarci. Nell’area sul retro sono stati solo rimossi i rifiuti. E le Colmate dovevano chiudere nel 2022, mentre Ersu con nonchalance dice che forse avverrà a fine 2026. Pertanto non faremo applausi a questi improvvisati paladini che ora dicono ’mai più inceneritore’: è 30 anni che aspettiamo la bonifica e loro non hanno mai mosso un dito".

d.m.