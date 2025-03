Estate grandi firme. Dai Dire Straits a Puccini. E il musical ’Sapore di mare’

Una terra da sempre ricca di offerte culturali, ma finora incapace di unire le forze e fare sistema con una proposta onnicomprensiva. Questo era la Versilia fino alla conferenza stampa di ieri mattina convocata per il grande annuncio: Fondazione Pucciniano, Fondazione Versiliana e Fondazione Villa Bertelli per la prima volta hanno lavorato su un palinsesto congiunto in vista della stagione estiva 2025. Tre Fondazioni, tre festival, tre Comuni in sinergia (Viareggio, Pietrasanta e Forte dei Marmi), un cuore unico che batterà al ritmo della musica, dell’arte e della letteratura. È stata la Versiliana, per la sua posizione baricentrica, ad ospitare ieri mattina la "storica" conferenza. Sgomberando subito il campo: evitare l’accavallamento di date è stato impossibile vista la moltitudine di eventi previsti nelle tre location, ma l’obiettivo raggiunto è quello di evitare che la sera stessa ci siano spettacoli della stessa natura.

Ai nastri di partenza ci saranno quindi tre festival che promettono grandi nomi. Mantenendo inalterato il Dna di ognuna delle tre "teste" che hanno deciso di pensare ed elaborare idee all’unisono. A partire dal Gran Teatro "Giacomo Puccini" di Torre del Lago, scenario della 71a edizione del Festival Pucciniano quest’anno intitolato "Il Maestro delle passioni e del destino" per un totale di 17 serate all’insegna dell’Opera. Il mese di luglio protagoniste saranno Tosca (18), La Bohème (19 e 26) e Turandot (25), mentre agosto sarà il mese più ricco con undici concerti: Tosca (1, 9 e 29), Turandot (2, 14 e 22), La Bohème (7), Madama Butterfly (8 e 23) e Manon Lescaut (30), più il Gran galà lirico il 13 agosto con Anna Netrebko, stella del panorama operistico mondiale.

Il Festival della Versiliana sarà in bilico tra passato e presente, con diverse serate dedicate ai mitici anni ’80. Basti pensare al musical "Sapore di mare", con Paolo Ruffini e Fatima Trotta, che aprirà la stagione il 12 luglio. Così come Diego Abatantuono, pronto a duettare con Ale e Franz (la data va ancora definita), il maestro del cinema horror Dario Argento nell’ambito di "Pietrasanta Cult" (23 agosto), l’ex cantante degli Spandau Ballet Tony Hadley (27 agosto), Alice canta Battiato con "Eri con me" (26 luglio), Patty Pravo (12 agosto), il tributo agli Abba (1° agosto) e i Dire Straits Legacy, ma senza il cantante e chitarrista Mark Knopfler (9 agosto). In scaletta anche artisti del calibro di Elio (senza le Storie Tese) con "Quando un musicista ride" (25 luglio), il re dei pacchi portafortuna Stefano De Martino (27 luglio), Simone Cristicchi con il tour "Dalle tenebre alla luce" (2 agosto), Marco Masini con "Ci vorrebbe ancora il mare" (6 agosto) e Nek (13 agosto). E ancora, la criminologa Roberta Bruzzone (7 agosto), il comico Andrea Pucci (14 e 16 agosto) e la prima nazionale de "La Zanzara tour" con Giuseppe Cruciani e David Parenzo (20 luglio).

A Forte dei Marmi scalda i motori la Fondazione Villa Bertelli, che vuole confermare le 32mila presenze registrate l’estate scorsa solo per i concerti. Anche stavolta i grandi nomi non mancano: dagli Skank Anansie (12 luglio) a Ben Harper (17 luglio), da Alessandra Amoroso (2 Agosto) a Fabri Fibra (13 agosto) e Francesco Gabbani (16 agosto). Non solo musica ma anche incontri letterari, vedi gli otto appuntamenti elaborati in collaborazione con la Feltrinelli alla presenza di scrittori di fama nazionale (a breve verranno svelati i loro nomi), e l’arte con quattro mostre tra cui l’omaggio al pittore macchiaiolo Eugenio Cecconi.

Tre forze unite, dicevamo. Ma c’è chi recrimina e ritiene ingiusto il fatto di non poter essere la quarta gamba del tavolo. È il caso di Seravezza, che vanta l’unico edificio del territorio provinciale di Lucca – Palazzo Mediceo – riconosciuto come patrimonio Unesco. Il Comune e la Fondazione Terre Medicee alzano la voce e ritengono inconcepibile che in sede di programmazione delle sinergie nessuno si sia ricordato di Seravezza. La presidente della Versiliana, Paola Rovellini, alla conferenza di ieri, ha ammesso la sua "dimenticanza" e promette di voler ricucire. Ma la frittata è fatta e sarà festa solo per tre.

