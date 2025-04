E’ la via dell’Orto 2025: la cipolla protagonista con chef Tomei a Camaiore

E’ la via dell’Orto quest’anno premia la cipolla come prodotto nobile presente nei nostri piatti e si espande oltre la Versilia. Mattatore e direttore lo chef Cristiano Tomei, oramai colonna portante dell’evento che si terrà sabato 12 e domenica 13 aprile. Per la quattordicesima edizione Camaiore si immerge di nuovo nel mondo dell’agricoltura e dell’enogastronomia locale e non: festa per antonomasia degli orti, delle sementi, delle erbe. Come ogni anno, saranno presenti stand espositivi e di vendita di piante da orto, sementi, erbe e attrezzi per orti e giardini, oltre alla promozione delle eccellenze agrogastronomiche locali. È previsto il tradizionale allestimento di orti scenografici nelle corti, nelle strade e nelle piazze, per dimostrare come anche l’orto può essere realizzato in spazi urbani ristretti, diventando elemento stilistico e decorativo.

Tra questi, gli Orti Creativi, in cui si cimenteranno scuole e privati con la loro personale interpretazione. Torna il grande Orto-Talk di Piazza XXIX Maggio, dove Cristiano Tomei, intratterrà il pubblico con aneddoti e curiosità sul mondo vegetale in cucina. Tanti gli chef ospiti, provenienti da tutta Italia, che si alterneranno ai fornelli per raccontare la propria esperienza e preparare piccoli assaggi per i presenti, che saranno chiamati a interagire e a “sedersi a tavola”. Sabato 12 saranno presenti Antonio Sorrentino (Executive Chef di RossoPomodoro), Giovanni Mandara (Chef del ristorante Piccola Piedigrotta di Reggio Emilia), Giovanni Ricciardella (Chef del ristorante Cascina Vittoria di Rognano), Manuel di Gregorio (Chef della Trattoria Peposo di Pietrasanta) e Valentino Cassanelli (Chef del ristorante Lux Lucis di Viareggio).

Domenica 13, invece, sarà la volta di Antonio Biafora (Ristorante Hyle di Torre Garga), Fabrizio “Beker” Nonis, (il “macellaio dei social”), Abramo Franceschini (della Macelleria Franceschini di Viareggio), Giulio Bandini (Chef del ristorante Terraforte di Castellina Marittima), Marco Merciadri (Chef del MaMe Restaurant di Viareggio) e Cinzia Otri (della Gelateria della Passera di Firenze). Graditissima ospite di Chef Tomei sarà anche Enrica Guidi, attrice e protagonista della serie I Delitti del Barlume, che condividerà con il pubblico tutti i suoi aneddoti culinari e la sua quotidianità in cucina, rafforzata anche e soprattutto con la partecipazione a Celebrity MasterChef. Tema principe dell’Orto Talk, in questa edizione 2025, sarà proprio la cipolla. “Mangeremo cipolla e parleremo di cipolla: sarà un po’ il Festival della fiatella – scherza Chef Tomei -. Un elemento straordinario, cardine della cucina italiana e mondiale: un mondo da scoprire e che scopriremo insieme ai tanti colleghi che verranno a trovarci in questa edizione".

Isabella Piaceri