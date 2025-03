"Dovrebbe essere il prossimo sindaco"

Visti i numeri del Carnevale, c’è chi pensa a Marialina Marcucci come prossimo ideale sindaco. Una proposta provocatoria che viene lanciata all’indomani della manifestazione da Olivo Ghilarducci, ex sindaco in lucchesia ed ex consigliere regionale. "Alla Marcucci – dice – va riconosciuta l’alta capacità imprenditoriale, l’intelligenza e la determinazione con cui agisce. Onore a chi la scelta per un ruolo determinante per le prospettive di Viareggio. Mi viene naturale dire che alla prossima scadenza dell’amministrazione comunale la città dovrebbe chiederle unanimemente la disponibilità a fare il sindaco. Forse la mia è una proposta provocatoria ma sono convinto che sarebbe in continuità per quanto ha già fatto per il bene della città. Viareggio è un centro di grande importanza, assai più di un capoluogo provinciale. Mi considero viareggino per il cuore – prosegue Olivo Ghilarducci – il mare della mia infanzia, la bellissima darsena riferimento degli incontri affettivo della mia gioventù il bagno di Torre del Lago il mio approdo attuale. Non rappresento nessuno e i viareggini mi farebbero un torto dicendo che la mia è una uscita politica concordata con qualcuno".