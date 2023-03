Dora torna a casa dopo il ricovero coatto: “Una liberazione”. Lunga battaglia legale

Camaiore (Lucca), 31 marzo 2023 – E’ tornata a Casa Dora Piarulli, la donna che era stata oggetto di un ricovero coatto a febbraio. Era stata trasferita in una rsa. La battaglia legale per riportarla nella sua abitazione era stata intrapresa dalla figlia.

Adesso lei e la madre possono abbracciarsi e stare insieme a casa. Una lunga vicenda giudiziaria, terminata con la disposizione del giudice di far tornare a Camaiore la donna, che era in una struttura di Aulla.

Il tribunale aveva disposto il ricovero della donna, che ha un amministratore di sostegno. La rsa era stata individuata come il luogo migliore per la signora bisognosa di cure. Ma la volontà di Dora era quella di tornare a casa. Assistite da un avvocato, madre e figlia hanno vinto. Dora è tornata a casa nella giornata di venerdì. “Una lunga vicenda che si chiude – dice la figlia – L’amministratore di sostegno resta lo stesso avuto fin qui, anche se io mi ero proposta per sostituirlo”.