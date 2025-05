Bellezze poco note della Valdera

Nascosto tra le dolci colline della Valdera, Capannoli è un borgo toscano poco conosciuto ma che possiede una sua ricchezza culturale, paesaggistica e storica. Spesso trascurato dai circuiti turistici tradizionali, offre invece un’esperienza autentica e coinvolgente. Iniziamo la nostra visita facendo un tuffo nella storia e nella natura presso Villa Baciocchi, un’elegante dimora settecentesca edificata sui resti di un’antica rocca medievale.

Oggi ospita due musei: il Museo Zoologico, con oltre 1.400 specie animali tassidermizzate esposte in diorami realistici, e il Museo Archeologico, che racconta la storia della Valdera dalla Preistoria al Medioevo. Il parco botanico circostante, con 160 specie esotiche, è un’oasi di tranquillità che regala pace e frescura. Tra gli edifici religiosi di pregio di Capannoli c’è la Chiesa di San Bartolomeo, risalente al Trecento, che custodisce un crocifisso ligneo seicentesco, la raffigurazione del "Martirio di San Bartolomeo" di Giovanni Stefano Marucelli e due quadri provenienti dalla collezione degli Uffizi.

La Chiesa della Santissima Annunziata, fuori dal centro abitato di Capannoli, rinnovata in stile barocco nel 1714, conserva un coro e un organo di notevole pregio. Ci spostiamo poi nella frazione collinare di Santo Pietro Belvedere, che offre scorci deliziosi sulla campagna toscana. In passato la sua posizione elevata la rendeva un ottimo punto di osservazione e, di conseguenza, un territorio conteso, tanto da essersi dotata di un castello con una triplice cinta muraria e un’imponente torre. La Chiesa di San Pietro, più volte restaurata, risale al tredicesimo secolo ed è apprezzata soprattutto per l’imponente campanile di fine Ottocento opera dell’architetto Bellincioni, molto attivo in zona.

Nel punto più alto del borgo si trovano alcune installazioni della mostra permanente "Equilibri in Natura", che si integrano armoniosamente con l’ambiente circostante. Per gli amanti delle emozioni forti, l’aviosuperficie Valdera offre la possibilità di sorvolare la zona in ultraleggero, regalando viste spettacolari su San Gimignano, Volterra, il Teatro del Silenzio di Lajatico e la costa tirrenica. Gli appassionati di enogastronomia possono percorrere la Strada del Vino delle Colline Pisane, degustando vini DOC e IGT prodotti nelle aziende locali.