Cantiere allo stadio. Lega: "Troppo tardi"

Lavori allo stadio comunale: la Lega rivendica le infinite richieste negli anni rivolte all’amministrazione. Interventi al manto erboso iniziati con tanto di proclami: del resto erano improcrastinabili, dopo che durante le ultime partite i tifosi avevano sollecitato con veemenza gli amministratori, sindaco in testa, prima che cominciasse a giocare il Camaiore adesso promosso in serie D. "Dopo anni e anni finalmente l’amministrazione si è decisa a mettere mano alla riqualificazione del nostro unico stadio comunale – esordisce Andrea Pellegrini –; se non fosse stato per le continue richieste di intervento sia sul degrado delle tribune, del bar, degli spogliatoi e del muro di recinzione e infine del manto proprio da parte mia". Con Pellegrini è sempre stata alleata in questa battaglia la consigliera Cinzia Romboni di Fratelli d’Italia. "Fa sorridere vedere il sindaco Pierucci e il consigliere Palmerini sul cantiere che vantano l’inizio dei lavori che, se fosse stato per loro, sarebbero ancora solo un miraggio – prosegue Pellegrini –; questo anche per il livello di degrado raggiunto dovuto al non tempestivo intervento sulle varie problematiche. Dobbiamo riconoscere alla società Camaiore Calcio la dedizione e la tenacia che ha sempre dimostrato nell’andare avanti pur con tutte le difficoltà che ci sono. Speriamo che quello del rifacimento del manto sia veramente solo l’inizio – chiude il consigliere leghista – anche perché, vista la serie D conquistata grazie alla famiglia Pardini, lo stadio deve essere all’altezza”. Sono stati stanziati 80mila euro da impegnare per gli interventi iniziali di straordinaria manutenzione.

I.P.