Semafori presidiati dalle telecamere. Dal 1° giugno sanzioni sul viale

Occhio a chi passa col rosso. Si sono concluse le operazioni di installazione delle nuove strumentazioni di controllo elettronico delle intersezioni semaforizzate, che vanno a completare in modo definitivo il sistema di monitoraggio sul territorio comunale. E dal 1° giugno gli impianti saranno attivi con multe salate per chi non rispetterà lo stop. La storica postazione collocata tra viale della Repubblica, viale Italico e via Spinetti è stata ampliata: anche la direttrice in uscita verso il pontile sarà ora monitorata da telecamere. Un ulteriore intervento ha interessato l’area nei pressi del Bagno Piero al confine con il comune di Pietrasanta: qui è stato attivato un nuovo impianto, fino ad oggi assente, che controllerà il rispetto dell’intersezione tra viale della Repubblica e via Vespucci, in entrambe le direzioni di marcia. Completato anche il sistema installato in corrispondenza de La Capannina all’incrocio tra viale della Repubblica e via Caio Duilio, con l’attivazione del controllo della direttrice di marcia in uscita sul viale a mare.

Quest’ultimo intervento, previsto da tempo, era stato rinviato in considerazione dei lavori di ristrutturazione del vicino hotel che avrebbero potuto interferire con l’installazione dell’impianto.

"L’attivazione di questi sistemi rappresenta un passo significativo nel percorso intrapreso dall’amministrazione per migliorare la sicurezza stradale e la qualità della circolazione – afferma l’assessore alla viabilità e polizia municipale Massimo Lucchesi – sanzionare chi non rispetta i semafori significa prevenire situazioni di rischio potenzialmente gravi. Allo stesso tempo, garantire una segnaletica chiara e visibile conferma l’approccio improntato alla trasparenza e al dialogo con i cittadini, per una mobilità più sicura e consapevole". "Tutte le postazioni di controllo semaforico – dichiara il comandante della polizia locale Andrea D’Uva – saranno presegnalate da cartelli dedicati. Tale scelta, pur non essendo obbligatoria a termini di legge, è espressione della volontà dell’amministrazione di utilizzare le apparecchiature elettroniche a scopo preventivo, per promuovere il rispetto delle regole e la sicurezza stradale". A seguito del collaudo, è già iniziato un periodo di monitoraggio tecnico volto a verificare il corretto funzionamento degli impianti.

Francesca Navari