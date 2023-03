Dora torna a casa, via libera a lasciare la Rsa: “È contentissima”

Viareggio, 30 marzo 2023 – Una bella notizia. Dora, l’81enne di Camaiore (Lucca) da metà febbraio ospite in una Rsa di Aulla (Massa Carrara) dove non voleva stare, torna a casa.

Il giudice del tribunale di Lucca ha acconsentito, con una serie di prescrizioni, che la donna potesse tornare a vivere nella sua abitazione. La decisione è stata resa nota oggi dopo che all'udienza di ieri il giudice si era riservato. A sollevare il caso di Dora, finito al centro delle cronache, la figlia Anna tramite l'avvocato Niccolò Domenici.

L'anziana, che ha bisogno di essere accudita, è seguita da circa un anno da un amministratore di sostegno secondo il quale le condizioni fisiche ed economiche dell'anziana sarebbero state incompatibili con la permanenza nella sua casa di Camaiore. Così Dora era stata portata nella rsa di Aulla dove però non voleva stare.

"Le ho comunicato la decisione del giudice, la signora era contentissima”, riferisce l'avvocato Domenici spiegando che il giudice ha adottato un provvedimento articolato, con una serie di prescrizioni per l'amministratore e per la figlia, ma che Dora può tornare a casa subito. “I presupposti per un risultato favorevole - commenta ancora il legale - c'erano tutti”.