La solitudine di Dora. Ricovero coatto nella Rsa: “Voglio tornare a casa”

Camaiore (Lucca), 29 marzo 2023 - Senza il suo gatto, senza la sua quotidianità a casa, Dora si sente morire. Da oltre un mese è ricoverata, sulla scorta di una sentenza di Tribunale, in una rsa di Aulla. Ma lei lì non ci vuole stare, vuole tornare a casa dal suo gatto. E dai suoi affetti. E sua figlia Anna sta adesso portando avanti in suo nome una battaglia legale. Che non sarà facile visto che la controparte è costituita da un amministratore di sostegno nominato dal Tribunale e dagli assistenti sociali. Figure professionali qualificate che – non c’è motivo di dubitarne – agiscono nell’interesse della persona assistita. Dora Piarulli, 80 anni, con il suo gatto. Lei vuole tornare a casa dal micio E proprio oggi in Tribunale a Lucca – sulla scorta di un’istanza presentata dal legale della figlia, l’avvocato Niccolò Domenici – ci sarà una nuova udienza che dovrà decidere ancora una volta sul futuro dell’anziana. Il giudice dovrà stabilire se potrà curarsi a casa come vuole la donna oppure se è meglio che sia assistita in una rsa come caldeggia l’amministratore di sostegno. Da una parte il cuore di una figlia; dall’altra la ragione dello Stato assistenziale. In...