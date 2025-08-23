Davide Oldani. Lo chef stellato ospite del Caffè

Lo chef stellato Davide Oldani è protagonista oggi alle 18.30 dell’incontro al Caffè. Allievo di maestri come Gualtiero Marchesi, Alain Ducasse e Pierre Hermé, Oldani. Nel 2003 ha aperto il ristorante D’O e ha dato vita alla filosofia della "cucina pop": alta gastronomia accessibile a tutti basata su ingredienti semplici e stagionali, interpretati con creatività ed eleganza. Autore di libri, consulente e designer di oggetti legati alla tavola, è considerato ambasciatore della cucina italiana nel mondo. Nei piatti unisce i tradizione e innovazione con attenzione a equilibrio, sostenibilità e bellezza. Ha partecipato a trasmissioni televisive tra cui MasterChef. Dialoga con lui Alessandro Sallusti.

Lo Spazio bambini della Versiliana ospita, inizio alle 18, la rappresentazione teatrale curata dalla Compagnia de’ I TrovaTTori "Giacomo Puccini e la principessa Turandot. Una fiaba eterna", ispirata all’opera con l’attore Max Baroni. Oltre ai componenti della Compagnia saranno i bambini protagonisti: quelli che vogliono partecipare devono essere accompagnati qualche minuto prima. La Compagnia oggi è composta da Alessia Francesi violinista, Anna Maria Salamina pianista, Cosimo Iardella, attore Edoardo, tecnico audio e Francesco Anselmi, attore Francesca Salvatori, attrice, Francesco Vita chitarrista, Letizia Bonsignore, violinista, Lodovico Gierut regista, Lorenzo Rappelli attore, Marco Bonsignore flautista, Maria Vittoria Baio, violinista Marilena Cheli Tomei, voce narrante e autrice dei testi, Sofia Bertozzi attrice. Opere scenografiche di Giuseppe Bartolozzi e Clara Tesi, Alberto Bongini. Manola Caribotti, Massimo Facheris, Giuseppe Lippi.