E’ morta Dalida Angelini, ex segretaria della Cgil Toscana

Viareggio, 8 ottobre 2023 – Grave lutto in Versilia per la scomparsa di Dalida Angelini. Una vita spesa al fianco dei lavoratori, la ex segretaria regionale della Cgil Toscana aveva 65 anni. Prima donna in carica per la segretaria generale del sindacato, ha iniziato nel 1981 il suo servizio nella Cgil di Viareggio, poi all’Ufficio vertenze confederale e poi a quello della Filcams, categoria di cui diventa segretario comprensoriale in Versilia.

Grande il suo impegno per i diritti delle donne e dei lavoratori. Nella segreteria regionale di Cgil Toscana nel primo anno si è occupata di politiche sociosanitarie, poi ha ricevuto le deleghe sull’organizzazione. Eletta segretario generale della Cgil Toscan nel 2015, è stata segretaria fino al febbraio 2023, quando fu eletto Rossano Rossi. Dalida Angelini era nata a Lucca ed è scomparsa a causa di una gravissima malattia.

I funerali saranno martedì alle 10 a Ripa (frazione di Seravezza, Lucca).

Il cordoglio della Cgil

“Siamo straziati dal dolore, perdiamo un’amica, una compagna speciale, una donna che ha dedicato al sindacato la sua vita, sempre dalla parte di lavoratori e lavoratrici, sempre a difesa dei diritti delle donne – sono le parole di Rossano, segretario generale di Cgil Toscana, a nome di tutta l’organizzazione – . Esprimiamo vicinanza alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti quelli e quelle che le hanno voluto bene e l’hanno apprezzata. Dalida per noi è stata una colonna, era una forza della natura, una militante appassionata, una sindacalista competente che ha ottenuto importanti risultati in qualsiasi carica abbia occupato, fino a diventare una delle personalità più importanti della vita pubblica toscana. Saranno sempre con noi la sua ironia, la sua simpatia, la sua schiettezza, la sua grande umanità, il suo modo pragmatico di risolvere le questioni, il suo essere diretta. Ci lascia un vuoto enorme che proveremo a riempire continuando la nostra attività nel solco e nell’esempio di valori e passioni che ci ha lasciato in eredità. Dalida sarà sempre con noi e non la dimenticheremo mai”.

Le parole del presidente Giani

“Con Dalida se ne va un esempio di integrità, di impegno e di passione, che ha trascinato tutti noi. Sconvolto e profondamente addolorato, mi stringo ai suoi familiari e ai suoi cari ed esprimo le condoglianze di tutta la giunta toscana”. Così il presidente Eugenio Giani alla notizia della scomparsa di Dalida Angelini.

“Dalida non a caso è stata la prima donna a occupare la carica di segretario della Cgil Toscana – prosegue Giani – con la forza dell’ascolto e poi dell’azione, caratteristiche che le donne sono particolarmente brave a mettere in campo, ha guidato il sindacato con determinazione e un forte senso di responsabilità e collegialità, altra dote, quest’ultima, tipicamente femminile.

In questo momento di profondo cordoglio, il mio saluto e il mio grazie a una donna speciale, che ha saputo farsi piccola, come disse lei, di fronte alla grandezza di un compito che ha portato avanti sempre con energica semplicità e con energia semplice, presupposti fondamentali di una leader che ha voluto e saputo lavorare bene “insieme” a tutti noi”.