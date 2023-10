Dalida Angelini, cordoglio unanime: “Ha speso la sua vita per i lavoratori”

Lucca, 8 ottobre 2023 – La scomparsa di Dalida Angelini ha scatenato una pioggia di reazioni e commenti di cordoglio. La sindacalista, ex segretaria della Cgil Toscana, era particolarmente stimata e apprezzata.

"La notizia della morte di Dalila Angelini ci lascia sgomenti. Scompare una sindacalista capace, appassionata e pragmatica che ha speso la propria vita per i diritti dei lavoratori e delle donne. E' grazie al suo impegno ed alla sua dedizione che l'associazionismo sindacale ha saputo interpretare con efficacia e concretezza le nuove sfide della modernità", dice il deputato Pd Marco Simiani.

"La prematura scomparsa di Dalida Angelini – dice la vicecapogruppo Pd alla Camera, Simona Bonafè – è una gravissima perdita per tutta la società toscana: non solo per il sindacato che ha presieduto con collegialità, coraggio e dedizione; non solo per le donne e per la parità di diritti che ha sempre promosso e perseguito con autorevolezza; non solo per i lavoratori e le lavoratrici di cui ha sempre rivendicato diritti e dignità', ma per la capacita' di ascolto e confronto che ha sempre caratterizzato la sua azione finalizzata ad ottenere risultati concreti e non soltanto rivendicazioni ideologiche. Alla famiglia ed ai suoi cari vanno le mie condoglianze".

"Profondo cordoglio da parte di tutto lo Spi Cgil Toscana. La Toscana perde una grande dirigente, generosa e infaticabile, io un'amica ineguagliabile", afferma il segretario generale dello Spi Cgil Toscana, Alessio Gramolati.

A loro si unisce il presidente del consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo. “Una vita spesa dalla parte dei lavoratori, dei diritti, delle lotte sindacali in nome di maggiori tutele e sicurezze. Un impegno costante grazie al quale, nel 2015, è diventata la prima donna ad essere eletta segretaria generale della Cgil Toscana, ruolo che ha ricoperto con tenacia e passione fino all'inizio di quest'anno. In questi anni - dice ancora Mazzeo - ci siamo confrontati spesso e abbiamo provato a lavorare insieme con l'obiettivo comune di dare voce a chi non ha voce e più diritti a chi non ne ha o se li vede negati. Lotte che continueremo a portare avanti ogni giorno anche nel suo ricordo. Alla famiglia, ai parenti, alle colleghe e ai colleghi della Cgil Toscana mando il mio forte abbraccio e la vicinanza e le condoglianze di tutto il Consiglio Regionale della Toscana”.

Condoglianze anche da parte della Cisl. “La notizia della scomparsa di Dalida Angelini ci lascia attoniti e riempie di vero e grande dispiacere tutta la Cisl Toscana”. A dirlo è il segretario generale Cisl Toscana, Ciro Recce. “Voglio esprimere il più profondo cordoglio, mio personale e di tutta la Cisl, agli amici della Cgil e alla famiglia di Dalida - aggiunge Recce -. Abbiamo avuto modo di affrontare insieme, gomito a gomito, tante vicende e di apprezzarne le qualità umane e professionali. Una persona sempre corretta nel confronto e con cui abbiamo sempre potuto lavorare bene e in modo proficuo. Che la terra ti sia lieve, Dalida”