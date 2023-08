Concerto di Louis Tomlinson a Lido di Camaiore, centinaia di fan accampate per strada

Lido di Camaiore (Lucca), 18 agosto 2023 – Che l’attesa per il concerto di Louis Tomlinson a Lido di Camaiore stia crescendo lo si capisce da due fattori: il primo, appena si arriva al Villaggio Benelli, la zona che contiene l’area di Bussoladomani, si sente nell’aria la musica delle prove che pervade questo lembo di terra – sì, Versilia turistica, non storica, va precisato perché i puristi poi si offendono – compreso fra la via Aurelia e il mare. Il secondo, centinaia di fan, per la stragrande maggioranza ragazze, assiepate ungo un tratto di pista ciclabile che costeggia quello che un tempo era un appezzamento della fattoria della famiglia Benelli, che qui era proprietaria di tutto tanto da dare il nome al quartiere. Le prime erano arrivate il 7 agosto: quattro ragazze spagnole fra i 18 e i 23 anni che si erano accampate davanti al cancello di Bussoladomani per essere le prime a entrare. Per giorni si è chiuso un occhio, perché quell’accamparsi sulla pubblica via con tanto di sacchi a pelo e tende canadesi proprio regolare non sarebbe, ma in fondo erano solo quattro ragazze educate e civili, che non lasciavano sporcizia per terra né facevano confusione. Poi da quattro sono diventate dieci e adesso almeno duecento, nonostante il concerto ci sia sabato sera. Per qualcuno ore, per altri giorni di attesa per assistere al festival Away from home, che dopo le prime due edizioni a Londra e Malaga è approdato al Lido. La stella della serata sarà appunto Tomlinson, che nel buon “fanatismo” dei suoi supporter sembra aver vinto il derby con l’ex compagno di banco Harry Styles, le cui fan a luglio si erano accampate al Campovolo di Reggio Emilia “solo” una settimana prima. Battute a parte, se Styles è ormai una celebrità mondiale di prima linea, c'è da dire che tutti gli ex One Direction hanno avuto il loro buon cammino dopo lo scioglimento della band e adesso Tomlinson è un solista di grande successo.

Fan di Louis Tomlinson accampate a Lido di Camaiore (foto Umicini)

Tornando alle fan, perfino il sindaco Marcello Pierucci è andato a trovarle, soddisfatto di vedere tanto entusiasmo e movimento in una zona che ha conosciuto decenni di abbandono e degrado nonostante sia una delle perle turistiche della Toscana. Anche i residenti e i villeggianti – qui la maggior parte delle abitazioni è costituita da seconde case di fiorentini, pratesi, pistoiesi, pisani, lombardi e via dicendo – sembrano tutto sommato accettare di buon grado quello che comunque è un disagio, fra rumore, traffico, divieti di sosta e una giornata – quella di sabato – che ha portato qualcuno perfino a lasciare momentaneamente le ferie per tornare a casa fino a domenica, per evitare i disagi che inevitabilmente patirà che si troverà a passare per la zona di viale Kennedy nella giornata di sabato.

Le fan sono state fatte spostare da quella che sarà di fatto la zona rossa dell’area concerto e portate qualche decina di metri più a est, verso via Trieste, dove si sono accampate con tende, ombrelloni e sacchi a pelo in un recinto ricavato sulla ciclabile, sotto i pini per avere ombra, con dei bagni chimici a disposizione. Poche ore ancora e poi potranno finalmente raggiungere il sottopalco: tutta questa fatica, infatti, è mirata solamente a un obiettivo, assistere al concerto dalla prima fila. Buono spettacolo.