Forza Italia e FdI insieme: "Un percorso condiviso per le amministrative"

Forza Italia e Fratelli d’Italia vogliono sgomberare il campo da eventuali equivoci e dubbi, affermando con forza la loro volontà di proseguire il proprio progetto di centrodestra anche alle prossime elezioni amministrative (regionali e comunali), con l’intenzione di avere come compagno di strada anche la Lega, di cui però ancora non si conosce il nome del commissario dopo le dimissioni in toto del vecchio direttivo.

"A Viareggio e Torre del Lago Puccini, Forza Italia e Fratelli d’Italia – dichiarano i rispettivi segretari comunali Vittorio Fantoni e Marco Dondolini – confermano, con chiarezza e determinazione, la solidità della propria alleanza di centrodestra, uniti da oltre vent’anni da rapporti di lealtà reciproca e da una condivisione programmatica che li lega in modo indissolubile. In vista delle prossime elezioni regionali di ottobre, così come delle elezioni amministrative della primavera 2026 a Viareggio, ribadiamo con fermezza che il nostro percorso politico sarà comune, fondato su principi e obiettivi condivisi per il bene del territorio e dei cittadini". Poi due segretari fanno chiarezza su eventuali apparentamenti. "Desideriamo sgomberare il campo da ogni equivoco – proseguono Fantoni e Dondolini –. Non vi sarà alcun apparentamento, né collaborazione con altre forze politiche o liste civiche riconducibili al centrosinistra. La nostra alleanza è chiara, coerente e si sviluppa nel solco della continuità di un impegno che da oltre due decenni caratterizza la nostra azione politica.

Forza Italia e Fratelli d’Italia, insieme, rappresentano una garanzia di stabilità, coerenza e progettualità, oggi come nel futuro. La nostra unità è la nostra forza: lo siamo per queste elezioni regionali e lo saremo, compatti, alle elezioni amministrative del 2026".

Poi il riferimento al terzo alleato del centrodestra, la Lega, è inevitabile. "In questa prospettiva, Forza Italia e Fratelli d’Italia attendono la nomina del nuovo commissario della sezione della Lega a Viareggio, con cui condividere non solo la scelta del candidato a sindaco della città, ma anche la definizione del programma amministrativo. L’obiettivo è quello di presentarsi uniti e coesi, come centrodestra, offrendo a Viareggio una proposta politica seria, concreta e credibile, capace di interpretare le esigenze dei cittadini e di dare al territorio una guida stabile ed efficace".E come la mettiamo con i civici del sindaco Giorgio Del Ghingaro che vengono da esperienze di centrodestra? "Noi – precisa Vittorio Fantoni – parliamo con chiunque voglia portare avanti un progetto di centrodestra, anche se viene da un’esperienza civica. Il nostro problema non sono Del Ghingaro o i suoi assessori collocabili vicini al centrodestra, il vero problema è il Pd, che ha portato Viareggio al dissesto".

Alberto Celata