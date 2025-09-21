Vive a Viareggio per il mare. Giorgio Peruzio scrittore e poeta. E ha dedicato alla città un giallo

E’ stato dirigente pubblico, ha una laurea in scienze politiche, è stato docente a contratto all’Università di Torino, sua città di origine dove ha vissuto e lavorato fino a una decina di anni fa quando Giorgio Peruzio con una scelta radicale, ha deciso di vivere a Viareggio dove abita con la moglie Anna e dove ha scelto una casa, in una strada centrale, che gli permette di scorgere l’alba e di vivere i tramonti sul mare. Perché il mare è una delle sue passioni e dopo aver visto tante località marine ha scelto la città di Burlamacco che lo ha conquistato. Giorgio Peruzio è uno scrittore, ha scritto saggi, romanzi gialli dei quali uno ambientato a Viareggio "Delitti e Ricette", Porto Seguro editore, e in questi giorni è uscito il suo nuovo romanzo dal titolo "Il sole e la luna", Edizioni La Gru, un romanzo in cui lancia la sfida alla tutela dell’ambiente dedicato ai giovani. Giorgio Peruzio si racconta alla Nazione.

Quando nasce la sua passione per la scrittura?

"A 4 anni sapevo già leggere e alle scuole elementari ho scritto una sorta di romanzo di fantascienza. Negli anni ho coniugato la professione con la mia passione per lo scrivere. E mi piace anche sottolineare che per la pubblicazione dei miei libri non ho mai pagato".

E’autori di gialli, cosa è il libro giallo e che valore ha per lei la scrittura?

" Il libro giallo e’la narrazione di crimini o reati, per me deve avere due ingredienti: quello psicologico e quello sociale. Nei miei gialli stimolo il lettore a scroprire il come e il percè di quello che racconto. Lo scrivere è il potere creativo della fantasia. E’il mio modo per mettere in chiaro quello che attraversa la mia mente, la mia anima, sono pensieri ed emozioni. Il mio nuovo libro "Il sole e la luna" ha anche una poesia, perché in tutti questi anni ho scritto anche delle poesie".

Delitti e Ricette è ambientato a Viareggio?

"Sì viene uccisa la titolare di un ristorante alla Lecciona".

Ha scelto di vivere nella città di Burlamacco cosa gli piace?

"Ha una posizione geografica magnifica: monte, mare e pianura. Con i viareggini non è facile entrare in amicizia, ma sono persone di cuore".

E del Carnevale che opinione ha?

"Prima di venire a vivere a Viareggio avevo una concezione diversa. In questi anni ho imparato ad apprezzare lo spirito e l’ironia con la quale si raccontano e affrontano tematiche importanti. E’una manifestazione artistica potente e creativa. Penso anche che Viareggio non è solo Carnevale, ma qualcosa di più. I viareggini potrebbero sviluppare e valorizzare anche il turismo e la nautica".

Maria Nudi