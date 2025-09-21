Il recupero del campetto da basket

Appuntamento questa mattina alle 10, ma la giornata sarà lunga e piena di eventi fino alla sera, per gli appassionati di basket, di street art o che semplicemente abbiano il piacere di riqualificare zone degradate della città. Darsi, l’associazione nata per riqualificare il quartiere Darsena, chiama a raccolta tutti al campetto da basket Diego Malfatti, di fianco al PalaBarsacchi, per un’altra lodevole iniziativa. I volontari guidati da Fred Regolini già da giorni sono al lavoro per riqualificare il campetto, cosa già fatta nel giugno 2024 e che verrà ripetuta. "Assieme all’associazione Start Attitude, che si occupa di riqualificazione urbana e street art, e ai ragazzi che frequentano il campetto - dettaglia Regolini - faremo un restyling completo del Malfatti, ridisegnando tutto il campo di gioco per renderlo più degno ed attrattivo e puliremo nuovamente tutta la parte di Pineta limitrofa, invasa com’è da sporcizia di ogni tipo". Quando la pulizia sarà terminata la giornata ancora non sarà finita, perché allora prenderà il via la festa vera e propria a giusto corollario di un’intensa attività di lavoro e di pulizia. Festa con musica, birra e street art con l’artista Marco Fine (apprezzatissimi i suoi murales). "Questo evento segue - conclude Regolini - quello già fatto nel giugno 2024 e quello dell’aprile 2024 fatto al parcheggio Biancalana da una vera discarica.

Sergio Iacopetti