Ecco il salone nautico di Genova. Presente anche il colosso Azimut con 8 yacht e due importanti novità

Inaugurato ieri il 65° Salone nautico di Genova, con ampie prospettive di crescita del settore che nel 2024 ha segnato il massimo storico a 8,6 miliardi di euro con un aumento del 3,2% sull’anno precedente, e di cui una buona fetta viene dall’ hub produttivo di Viareggio e del suo distretto. Sotto la Lanterna, Azimut presenta otto yacht con due novità per il mercato italiano e cioè il Fly 82 e il Grande 30 metri. Il Fly 82 (24,79 metri) ha una velocità massima di 32 nodi (59 km.ora), quattro cabine, motori Volvo Penta. I progettisti del cantiere lo hanno definito un’icona di stile che celebra la bellezza del mare in ogni sua forma. Il prezzo dovrebbe aggirarsi sui 3 milioni di euro. Altra première è rappresentata dal Grande 30M (28,8 metri) con cinque cabine ospiti, motori Mtu e propulsione Pod, velocità massima di 25 nodi (46 km.ora). E’ uno yacht con caratteristiche innovative che permettono un passaggio fluido tra gli ambienti. Fa parte della famiglia dei low emission yacht con una riduzione dei consumi e delle emissioni del 30 per cento. In questo caso lo yacht potrebbe oscillare come costo intorno ai sei milioni di euro. Altre imbarcazioni Azimut in esposizione sono i Seadeck 6 e Seadeck 7. Il primo di 17,25 metri e il secondo di 21,7 metri, sono entrambi yacht con caratteristiche ibride, che consentono di ridurre le emissioni fino al 40%. Pronti alle prove in mare anche gli AZ 53, AZ 62, AZ 68. Il primo ha una lunghezza di 16,78 metri, il secondo di 19,48, il terzo di 20,98 metri e fanno parte della famiglia dei flybridge (aventi un ponte rialzato con un timone da cui pilotare lo yacht) in cui spicca, tra le altre particolarità, il sistema integrato di controllo e monitoraggio Garmin che tiene lo yacht osservato H 24, anche da remoto con una app dedicata. Altro gioiello è il Magellano 60 (18,47 metri) dotato di tre cabine, due motori Man e velocità di 26 nodi (48 km.ora) che è un crossover yacht con caratteristiche sportive e da crociera, e con carena dual mode (che permette di planare fino alla velocità massima per raggiungere rapidamente la meta). Insomma una offerta molto variegata e integrata che Azimut offre ai potenziali clienti.

Benetti, l’altro iconico brand dell’azienda capitanata da Giovanna Vitelli, non è presente a Genova per scelta aziendale. Il salone di quest’anno (che chiude martedì) mette in grande evidenza anche il nuovo water front disegnato da Renzo Piano, che vanta l’apertura dei canali navigabili, la realizzazione della scenografica isola che incornicia il Padiglione Blu e le nuove banchine espositive che restituiscono ancora più mare alla manifestazione. Importanti pure i convegni e gli incontri tra politici e operatori, il primo dei quali è l’evento organizzato da Confindustria Nautica dal titolo "Sviluppo, lavoro e innovazione per la crescita del Paese".In programma anche Forum 25, patrocinato dalla Commissione europea, che propone oltre novanta appuntamenti dedicati a sostenibilità, innovazione, finanza e sviluppo della filiera.

Walter Strata