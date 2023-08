Il ferragosto in tenda delle fan di Louis Tomlinson: da giorni davanti ai cancelli in attesa del concerto

Lido di Camaiore (Lucca), 14 agosto 2023 – C’è chi lo passerà in tenda, il ferragosto in Toscana, ma non in un bel campeggio, piuttosto sul cemento del marciapiede di viale Kennedy davanti all’ingresso del parco di Bussoladomani, a Lido di Camaiore. Lo scorso 7 agosto avevamo documentato l’arrivo di quattro ragazze spagnole fra i 18 e i 23 anni che si erano posizionate davanti al cancello dell’area concerti ben dodici giorni prima dello spettacolo di Louis Tomlinson, l’ex compagno di band di Harry Styles negli One Directon. Adesso il gruppo è cresciuto e nonostante lo spettacolo sia in calendario per sabato 19, già in questi giorni si possono vedere più di dieci fan con tanto di tende canadesi e sacchi a pelo presidiare giorno e notte l’ingresso del parco.

A destra Louis Tomlinson, a sinistra l'accampamento davanti a Bussoladomani (riproduzione riservata)

Vogliono essere le prime a entrare, ci hanno raccontato che già l’anno scorso a questo stesso festival (l’Away From Home Festival, sbarcato in Versilia dopo le prime due edizioni di Londra e Malaga) furono loro le prime della fila. Però non vogliono farsi fotografare perché, dicono, “le fan di Louis sono piuttosto “estreme” e abbiamo paura di ricevere minacce e insulti”. Per la cronaca, come è successo alle fan di Harry Styles che sono state una settimana in attesa prima del concerto al Campovolo di Reggio Emilia.

Qualche mugugno e molta ironia sulla scelta di impiegare queste giornate a non fare nulla se non dormire e guardare lo smartphone per ingannare l’attesa, certo l’accampamento non è proprio bello da vedere e probabilmente nemmeno in piena regola, però c’è da dire che queste fan scatenate non hanno creato problemi: non fanno confusione e tengono tutto sommato in ordine i pochi metri quadri di marciapiede che hanno occupato. C’è da immaginare che alla vigilia del concerto il gruppo sarà molto più nutrito e qualcuno teme che la situazione da ordinata possa diventare caotica. Comunque non manca chi rimarca che dopo anni di abbandono è bello rivedere movimento attorno a Bussoladomani, come ai tempi di Mina e Renato Zero.

“Passo di qui quattro volte al giorno – commenta un anziano villeggiante diretto in spiaggia – e quando vedo queste ragazze mi dico sempre: ma per i Beatles che avrebbero fatto?”.