Fans scatenate Dalla Spagna a Lido dodici giorni prima del mega concerto

LIDO DI CAMAIORE

Fan di Louis Tomlinson battono fan di Harry Styles, almeno in Italia. Aveva fatto notizia che al Campovolo gli appassionati dell’ex One Direction Styles si fossero messi in coda una settimana prima del concerto; il suo ex collega di band Tomlinson si aggiudica la sfida, visto che a Lido di Camaiore c’è chi si è accampato la bellezza di dodici prima. Quattro ragazze tra i 18 e i 23 anni arrivate dalla Spagna, sacchi a pelo e tanta, tanta pazienza: si sono sistemate davanti all’ingresso di Bussoladomani per essere le prime quando apriranno i cancelli, ma solo alle 15 di sabato 19 agosto.

L’evento è il “The away from home festival”, che approda in Versilia dopo le prime due edizioni di Londra e Malaga e proprio in Andalusia queste stesse quattro ragazze furono le prime della coda. Come dire: disposte a tutto per avere i primi posti. Ma non sarà un po’ esagerato, arrivare dodici giorni prima? "Sì, è da pazzi, lo sappiamo". Ma sanno anche come comportarsi: lasciano tutto pulito, non fanno confusione, si limitano ad aspettare. Quasi più mistiche in meditazione (armate di smartphone) che scatenate groupie.

Si spostano intorno al casottino in muratura che si trova davanti al parco di Bussoladomani, seguendo l’ombra. Durante il giorno hanno i loro teli da spiaggia e le seggioline pieghevoli, la sera tirano fuori i sacchi a pelo; a turno lasciano la postazione per andare al supermercato o al bar, poi si rimettono al loro posto.

Dicono: "Noi siamo le prime, ma altri stanno arrivando". E qui si pone dunque il quesito: quanti? In zona Villaggio Benelli per ora non c’è ancora percezione di quello che potrebbe accadere. È vero che per Jamiroquai e Lana Del Rey arrivarono migliaia di fan, ma al massimo si erano messi in fila il giorno prima. Adesso il rischio è un vero assembramento giorni prima del concerto.

Luca Boldrini