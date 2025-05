Area ‘Salute mentale’. Massei nuovo direttore

Il direttore dell’unità operativa Psichiatria Versilia Jacopo Massei è anche il nuovo direttore dell’area omogenea dipartimentale interna Salute mentale adulti dell’Azienda Usl Toscana nord ovest. L’attribuzione del nuovo ruolo è stata decisa "in considerazione delle competenze dimostrate nella gestione di situazioni complesse, della capacità di favorire l’integrazione professionale e la multidisciplinarietà, della attitudine a favorire l’adozione di procedure omogenee e condivise nella gestione dei processi. In particolar modo quelle rivolte verso gli stakeholders esterni, considerando anche le valutazioni ampiamente positive relative al suo operato come direttore dell’ unità operativa versiliese".

"Con questa nomina – sottolinea la direttrice generale dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani – si riempie una casella importante nell’organigramma aziendale. Grazie alla sua professionalità, alla sua disponibilità e alla sua capacità di fare squadra, sono certa che il dottor Massei saprà consolidare la qualità del servizio fornito alla cittadinanza e sarà in grado di accrescere e valorizzare le competenze presenti nell’area". "Ringrazio la direzione aziendale per la fiducia in me riposta – dice Jacopo Massei – e mi impegnerò a continuare a garantire e possibilmente incrementare le sinergie tra le diverse sedi e tra le componenti professionali, consolidando il lavoro di squadra e l’attività in rete, che già esistono, valorizzando l’approccio multidisciplinare alla gestione dei processi, le buone pratiche e l’attenzione alla qualità delle prestazioni".