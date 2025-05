Finiti i lavori di rifacimento del tetto. Le sei classi dello Scientifico rientrate in aula dopo un anno

A un anno di distanza dal cedimento di una trave della copertura, sono rientrate nelle loro aule originarie le sei classi del padiglione succursale del Liceo scientifico “Barsanti e Matteucci“ di Viareggio che affaccia su via Mazzini. La Provincia infatti, ha concluso i lavori di ripristino del tetto di una parte del padiglione e, in particolare, della porzione di copertura che aveva ceduto il 7 maggio dello scorso anno. L’ala dell’edificio scolastico era stata immediatamente chiusa dopo i sopralluoghi tecnici e l’intervento dei Vigili del Fuoco, mentre l’ente di Palazzo Ducale è successivamente intervenuto in somma urgenza per mettere in sicurezza l’area interessata. Ricordiamo che il cedimento aveva causato la caduta di elementi della copertura sul solaio sottostante senza danni alle persone.

Con un investimento di 320 mila euro la ditta incaricata dalla Provincia ha sostituito tutta la copertura della porzione di fabbricato di competenza dell’amministrazione provinciale. Al preliminare smontaggio della copertura esistente si è provveduto a ricostruire le pareti trasversali del sottotetto, alla realizzazione di un cordolo in cemento armato, che ha permesso il montaggio della struttura superiore in legno lamellare costituita da travi principali, travicelli, tavolato e relativa impermeabilizzazione, il rimontaggio del manto di copertura esistente, sostituendo le parte dello stesso ammalorate o danneggiate a seguito del cedimento. Al contempo è stata montata una finestra Velux sulla copertura, sono stati sostituite gronde e canale e tinteggiate le pareti esterne della palazzina sul lato interno del complesso scolastico. La tinteggiatura delle pareti sul lato di via Mazzini saranno effettuate una volta conclusi i lavori del comune di Viareggio di rifacimento della strada in questione.