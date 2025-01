Grande Fratello, Luca Calvani dopo l’eliminazione: “Avevo bisogno di tornare a casa”

Prato, 30 gennaio 2025 - Cambiano gli equilibri al “Grande Fratello”. Nella puntata scorsa andata in onda su Canale 5, Luca Calvani, pratese trapiantato a Camaiore, è stato eliminato dopo quattro mesi intensi all’interno della Casa più spiata d’Italia. L’attore toscano, che sin dall’inizio aveva dichiarato di aver avuto dubbi sull’entrare nel reality, è uscito dopo essersi scontrato al televoto con Iago García, Shaila Gatta, Amanda Lecciso, Stefania Orlando e Lorenzo Spolverato.

L’eliminazione in diretta

Come di consueto, Alfonso Signorini ha annunciato uno alla volta i concorrenti salvi, lasciando Calvani e Shaila Gatta a contendersi il posto nella Casa. Il conduttore ha sottolineato come entrambi fossero personaggi molto seguiti, in grado di dividere il pubblico ma anche di appassionarlo. Alla fine, però, è stato Calvani a dover abbandonare il gioco. Prima di conoscere il verdetto, Signorini ha chiesto a Calvani di tracciare un bilancio della sua permanenza nella Casa. L’attore ha ammesso di essersi dovuto “far convincere” a partecipare, e di aver temuto di entrare in una “fossa dei leoni”, ma alla fine è stato sorpreso. «Conoscervi, spronarvi, mettere in discussione me stesso ogni giorno è stato incredibile», ha detto rivolgendosi ai compagni. «Spero che vi rimanga un buon ricordo di me, perché ci ho messo il cuore e un po’ ve lo lascio».

Dalla telefonata della figlia al chiarimento con Jessica Morlacchi

La puntata ha riservato a Calvani anche una toccante sorpresa: una telefonata della figlia Bianca, che lo ha profondamente commosso. L’attore, infatti, non ha trattenuto le lacrime di fronte alle parole piene di affetto della ragazza. Sul fronte dei rapporti interni al reality, da tempo Calvani viveva una tensione con Jessica Morlacchi. Entrambi avevano mostrato un forte astio reciproco, ma negli ultimi giorni la situazione è cambiata. Prima della diretta, i due si erano riavvicinati, scambiandosi un abbraccio chiarificatore. «Non l’avrei mai immaginato», ha commentato Calvani, «ma è la dimostrazione che quando c’è del bene, tutto il resto si supera». Prima di varcare definitivamente la porta rossa, si è rivolto a Iago García: «Pensaci tu a Jessica», a suggello del legame ritrovato.

Il rientro a casa in Toscana

Calvani, ora, è tornato nella sua casa in Toscana immersa nella natura. Poco dopo l’uscita, ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae a Camaiore, accompagnata da un messaggio rivolto ai numerosi fan che lo hanno sostenuto: “Eccomi qua. Leggo i vostri commenti, le innumerevoli dimostrazioni di stima e di affetto che ho ricevuto. Sto bene, in fondo avevo tanto bisogno di tornare, di sentire il profumo della terra, il calore degli abbracci, perdermi in questo silenzio per accogliere il mio sentire.” L’attore ha aggiunto di non avere rimpianti: «Ho dato tanto nella Casa e non ho rimpianti. Ora torno al mio mondo, pieno di affetti, interessi e passioni. Grazie a tutti voi che mi avete sostenuto che mi avete regalato l'ebbrezza di essere una volta anche il vostro preferito, spero di essere sempre all'altezza. A presto. Ah, dimenticavo... MOLTO BENE, ma davvero!"».

Il percorso di Calvani nella Casa

Nel corso di questa avventura, Luca Calvani ha instaurato rapporti solidi con alcuni coinquilini, in particolare con Helena Prestess, Amanda Lecciso e la stessa Jessica Morlacchi. Con lei il legame è stato caratterizzato da alti e bassi, sino alla riappacificazione che ha preceduto di poco la sua eliminazione. L’ex concorrente aveva anche espresso la volontà di uscire al momento giusto, sentendosi «prontissimo a lasciare la Casa» e a dedicarsi nuovamente alla sua vita di sempre.

Cosa aspettarsi adesso

Con l’uscita di Calvani, il “Grande Fratello” prosegue con i rimanenti concorrenti, mentre già si preannunciano altre sorprese: il ritorno di Maria Teresa Ruta e un’eliminazione al televoto promettono di rimescolare ulteriormente le carte. Intanto, i fan si interrogano su come le dinamiche del reality cambieranno ora che un personaggio tanto discusso e amato ha lasciato la scena. Una cosa è certa: con il decimo eliminato, la corsa al titolo di vincitore del “Grande Fratello 2024/2025” si fa sempre più avvincente.