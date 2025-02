Viareggio, 11 febbraio 2025 – Mettiamo le mani avanti: è un gioco. E come tale va (o andrebbe) preso. Abbiamo chiesto a ChatGpt, Grok e DeepSeek, le tre intelligenze artificiali più in voga del momento, di fare la classifica dei carri di Prima Categoria basandosi sui bozzetti (i carri non avevano ancora sfilato).

Carnevale di Viareggio, un momento del primo corso mascherato (Foto Umicini)

Per le risposte, andiamo in crescendo. DeepSeek ha deluso le aspettative. “Purtroppo non posso accedere a link esterni (quello dei bozzetti; ndr), inclusi quelli che mi hai fornito – ha articolato – quindi non posso vedere i bozzetti del Carnevale di Viareggio 2025”. Ma almeno le foto che circolano in rete? “Purtroppo non posso navigare sul web in tempo reale o accedere a contenuti pubblicati di recente, come le foto dei carri del Carnevale”. Ok, ecco le foto. Ora, per favore, fai la classifica. “Purtroppo non posso visualizzare o analizzare direttamente le immagini che hai caricato”. E vabè, ciao.

Spostandoci su X/Twitter, Grok alla fine ha risposto, anche se c’è voluta un po’ di pazienza. E l’intelligenza artificiale non ha proprio valutato i bozzetti in senso stretto. Comunque, ecco il responso: “Previsione ipotetica per i carri di prima categoria: 1 Allegrucci. Se il suo carro affronta un tema di grande attualità con un tocco di satira e originalità, come ha fatto negli anni passati, potrebbe essere un forte candidato per il primo posto. 2 Lebigre & Roger. Questo duo è noto per la creatività e per affrontare temi sociali e tecnologici in modo innovativo. 3 Cinquini. Questo team ha una lunga storia di successo e spesso propone carri che combinano tecnica impeccabile e temi universali. 4 Vannucci. Vannucci è un altro nome di spicco, noto per la sua capacità di creare carri che colpiscono per la loro bellezza e complessità. 5 Avanzini. Avanzini ha spesso sorpreso con carri che affrontano temi politici o culturali in modo audace”. Grok ha dato solo la top 5. Democristiano.

Con ChatGpt, invece, è stato divertente. L’AI si è sbilanciata senza paure. “Ho visualizzato i bozzetti (...); ecco una classifica basata su creatività, significato e impatto visivo. 1 Avanzini: Affronta con sarcasmo e profondità il rafforzamento auto-referenziale del potere, mettendo in discussione la politica italiana. Il tema è attuale e incisivo. 2 Bonetti: Una riflessione sulla società moderna e sulla ricerca della felicità autentica, lontano dal consumismo. Elegante e simbolico. 3 Lebigre e Roger: Un messaggio potente contro l’indifferenza sociale e l’egoismo, con una figura sciamanica che spinge verso il cambiamento. Molto evocativo e colorato. 4 Lombardi: Un tema provocatorio sulla figura femminile nella Chiesa Cattolica, stimola una riflessione sul cambiamento sociale e religioso. 5 Vannucci: Celebra una generazione vitale e moderna, nonostante l’età. Un tema positivo che mette in luce vitalità e libertà. 6 Breschi: Una critica alla solitudine nell’era digitale, con un’interpretazione visiva forte di un mondo alienato e iperconnesso. 7 Bertozzi: Maria De Filippi come figura di potere contemporaneo, una riflessione sulla cultura popolare e la sua influenza. 8 Umberto, Stefano, Michele e Jacopo Cinquini: Un ritratto della società moderna imprigionata nei filtri e nelle apparenze. Interessante, ma un po’ più complesso da interpretare. 9 Allegrucci: Con un simbolo gotico come Frankenstein, il tema della diversità è trattato in modo originale, anche se meno potente rispetto ad altri carri. Ogni carro – conclude ChatGpt – racconta una storia interessante e offre spunti di riflessione sulle problematiche sociali contemporanee”.

DanMan