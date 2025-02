"Città che legge", ecco il bis. Confermato il riconoscimento

Non solo arte, musica o danza: la Piccola Atene continua ad ottenere importanti riconoscimenti anche in campo culturale. Pietrasanta si conferma infatti "Città che legge" per il triennio 2024-2026 proseguendo nel percorso virtuoso avviato con l’ottenimento della qualifica nel 2022-2023. Il riconoscimento, conferito dal Ministero della cultura attraverso il "Centro per il libro e la lettura" e in collaborazione con l’Associazione nazionale comuni italiani (Anci), premia e sostiene l’impegno nell’offrire alla comunità una "corsia preferenziale" verso l’abitudine al libro e alle varie attività che promuovono la lettura.

"Parliamo in particolare degli eventi promossi attraverso la biblioteca comunale e le numerosissime iniziative che qui vengono organizzate tutto l’anno – ricorda il sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti (nella foto) – ma anche grazie a librerie, edicole, scuole, associazioni, festival ed eventi come ‘Parole ad Arte’ o ‘Libropolis’, partner strategici nelle politiche di promozione alla lettura che cerchiamo di proporre con continuità al nostro territorio rivolgendoci a tutta la popolazione ma, con un’attenzione particolare, ai più giovani. La conferma di ’Città che legge’ ci dice che abbiamo lavorato bene nei primi due anni e che dobbiamo continuare ad ampliare e potenziare le iniziative culturali, a beneficio di tutta la comunità".