Omicidio del ladro a Viareggio, l’avvocato di Cinzia Dal Pino: “Non voleva uccidere”

Viareggio, 11 settembre 2024 – C’è la richiesta di una misura alternativa al carcere per Cinzia Dal Pino, 65 anni, la donna che ha ucciso un 47enne che le aveva rubato una borsa. Cinzia Dal Pino ha cercato, inseguendolo, l’uomo, poi trovato a notte inoltrata in via Coppino a Viareggio. Lo ha quindi investito, togliendoli la vita. Nella mattina di mercoledì 11 settembre si è svolta l’udienza di garanzia per la donna.

Le parole dell’imprenditrice: “Lui mi ha minacciato di morte”

La difesa avvocato Enrico Marzaduri, ha chiesto l'applicazione di misure alternative al carcere. "La mia assistita – dice il legale – non voleva uccidere. Temeva per ripercussioni future perché nella borsa rubata erano presenti documenti e indirizzo di casa".

Il giudice ha sospeso l’udienza per decidere. Si attendono dunque gli sviluppi giudiziari di una vicenda che sta facendo discutere la città di Viareggio e l’Italia, per una notizia che ha fatto il giro dei telegiornali a livello nazionale. L’interrogatorio di garanzia si è svolto al carcere Don Bosco di Pisa dove la donna è reclusa.