Cento giorni alla maturità, grande festa a Viareggio: dopo il “100” scritto sulla sabbia tutti a ballare

Viareggio, 11 marzo 2024 – Ormai non è più solamente una tradizione, è diventato una grande festa. Stiamo parlando del rito degli studenti per i 100 giorni dall’esame di maturità a Viareggio. Tantissimi i ragazzi che oggi sono arrivati in Versilia dalla Toscana per partecipare all’evento “MakP Viareggio-i 100 giorni d’Italia” voluto dall’amministrazione di Viareggio e organizzato da Noss Italia Aps asd, con il supporto di Scuola Zoo e Radio Bruno.

Dopo aver scritto il tanto ambito “100” sulla sabbia i ragazzi si sono catapultati davanti al palco allestito davanti a piazza Mazzini sul Belvedere delle Maschere con un dj set per ballare e divertirsi.

Migliaia gli studenti arrivati da tutti la regione. “Mak-P100 è ormai l’appuntamento atteso da tutti gli studenti della Toscana”, ha commentato l’assessore al turismo, Alessandro Meciani: “Un format che funziona, attrattivo per il territorio e che prevede tantissima musica e un coinvolgimento a tutto tondo dei ragazzi che tra un rito scaramantico e l’altro vengono a Viareggio a passare una giornata di festa che resterà nei loro ricordi legati all’esame di maturità. Un pubblico giovane, bello che, come è già successo in passato, contiamo poi di rivedere in estate”.