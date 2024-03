Viareggio, 100 giorni all’esame di maturità: migliaia di studenti da tutta la Toscana

Viareggio, 10 marzo 2024 – Domani in città è festa grande, più della Santissima. Per le attività della Passeggiata, quasi un mini Ferragosto. Arriveranno migliaia di studenti da tutta la Toscana per i riti scaramantici a 100 giorni dall’esame di maturità. Il ritorno economico è diventato talmente grande che la giunta Del Ghingaro ha creato un happening prolungato, e anche quest’anno ha investito 23 milaeuro nell’evento.

Ora lo chiamano MakP Viareggio ma vale la pena spiegare che l’inglese non c’entra nulla. MakP deriva dal dialetto piemontese "mach pi cènt", solamente cento. Ma tanto ormai l’inglese ha ammazzato l’italiano. Ci sono maturandi arrivati addirittura per trascorrere questo weekend in albergo e domani scendere in spiaggia prestissimo col sale da buttarsi alle spalle, e il bastoncino con cui scrivere l’auspicato voto della maturità. Tutta questa folla mangerà e berrà, e saranno incassi per tutti. Il Comune ha trasformato questa vecchia tradizione in business (altro anglicismo, come quelli successivi in serie): domani dalle 11 alle 18 sul Belvedere delle Maschere ci sarà il dj set su un truck (camion) con palco 14 metri per 5, alto 4 metri, e un ledwall (schermo) per immagini in diretta. Tutto a cura di Noss Italia, Radio Bruno e Scuola Zoo, "la più grande community" studentesca d’Italia.

«Mak-P100 è ormai l’appuntamento atteso da tutti gli studenti della Toscana – dice l’assessore al turismo Alessandro Meciani – Un format che funziona, attrattivo per il territorio e che prevede tantissima musica e un coinvolgimento a tutto tondo dei ragazzi che tra un rito scaramantico e l’altro vengono a Viareggio a passare una giornata di festa che resterà nei loro ricordi legati all’esame di maturità. Un pubblico giovane e bello che, come è già successo in passato, contiamo poi di rivedere in estate. Il programma prevede il saluto di benvenuto alle 13 e il dj set per iniziare il pomeriggio. Poi il Bingo della Maturità: lo staff prenderà alcuni ragazzi tra il pubblico e li inviterà a pescare i numeri da 60 a 100 e commentare il risultato. Tutto questo senza dimenticare le stories Instagram e le coreografie del “Tik-tok time” con i trend del momento. Tra il tiro alla fune in spiaggia e i balli di gruppo, arriva alle 17 il momento emozionale, seguito in diretta dal team social: i presentatori chiederanno ai maturandi di andare in spiaggia e scrivere sulla sabbia il voto che si aspettano per l’esame. "Divertimento garantito prima dell’ultimo sprint in vista dell’esame: in sicurezza e con tanta voglia di estate". Pinocchio e Lucignolo non avrebbero saputo far meglio (si fa per ridere anche in inglese, ok?).