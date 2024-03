Maturità, 100 giorni all’esame 2024: i riti e i festeggiamenti più curiosi

Firenze, 11 marzo 2024 – Il conto alla rovescia ha inizio: oggi, 11 marzo, mancano esattamente cento giorni alla maturità. L’esame di stato è un giro di boa per gli studenti di quinta superiore. Una data che viene celebrata con eventi e manifestazioni organizzate ad hoc, come augurio di buona sorte e per esorcizzare la paura della prova che li attende. Come mai si festeggiano i 100 giorni? La cifra tonda non deve indurre in errore, non c’entra nulla con il voto più alto - 100 appunto – che può essere assegnato ai maturandi. E questo perché l’usanza esisteva anche quando gli studenti potevano essere promossi al massimo con 60. Tutto ha inizio dal Mak P: leggenda vuole che, nel 1840, i corsi dell'Accademia Militare di Torino cominciarono ad avere durata triennale. Gli allievi cominciarono da quel momento a tenere il conto alla rovescia dei giorni, organizzando una festa per il ‘Mak P 100’. Una tradizione che si è diffusa a tutti gli studenti, non solo delle scuole militari. Ecco i riti e i festeggiamenti più gettonati e curiosi per celebrare la tappa dei 100 giorni.

Pisa e il rito della lucertola. Era un appuntamento tradizionale quello, a Pisa, di toccare la lucertolina di bronzo a due code, scolpita sulla porta centrale della cattedrale in Piazza dei Miracoli. Oggi, per evitare che la piccola scultura si rovini, si opta per altri riti propiziatori, come i 100 giri attorno alla torre.

Viareggio e il rito dell’onda. A Viareggio molti studenti vanno sulla spiaggia per poter scrivere sulla sabbia il voto atteso, aspettando che le onde sul bagnasciuga lo portino via e promettano, così, di poterlo ritrovare al momento del risultato finale. Se Viareggio è il luogo d'eccellenza per il rito dell'onda, qualsiasi litorale può promettere buona sorte scrivendo sul bagnasciuga un bel 100.

Benedizione delle penne. La penna usata durante le prove di maturità può ispirare idee e soluzioni, se benedetta al Santuario di San Gabriele (Teramo).

Festa o concerto a scuola. Una band, un cortile, tanti maturandi e stop alle lezioni. Un party a scuola è la scelta preferita di molti studenti, previo il benestare di prof e dirigenti.

Una giornata in maschera. Nuova tradizione, che da qualche anno spopola tra le classi, complici i social su cui postare in tempo reale foto e video. Si sceglie un tema, si confeziona il travestimento, e la classe si trasforma.

La gita o il viaggio. Cinque anni insieme sono lunghi: quale modo migliore di una gita tra compagni di classe per suggellare amicizie e ricordi? Molti studenti trascorrono così la ricorrenza.

Raccolta fondi. Tradizione vuole che i 100 giorni vengano gentilmente finanziati da generose donazioni. Tanti costruiscono la propria scatola colarata e inizino il tour per la città. Una volta raccolti abbastanza soldi per i vostri festeggiamenti, si possono finanziare viaggi e feste.

A cena con il prof. La classe è composta anche da quegli insegnanti che hanno lasciato il segno durante i lunghi 5 anni di scuola. E allora una lunga tavolata che riunisce studenti e prof a cena è tra le soluzioni più gettonate.

Gli immancabili scherzi. Non possono mancare gli scherzi durante i 100 giorni. Certo, perché finché non si supera la maturità nessuno può dire che siete troppo maturi per farli. E quindi, via con il dentifricio nelle scarpe, i selfie con chi si addormenta in pose imbarazzanti, le gomme da masticare nei capelli e quant'altro.

Il bacio dei sogni. Avete una cotta dal primo superiore? Questa è l'occasione imperdibile di baciare la vostra compagna o il vostro compagno di classe preferito. I 100 giorni sono un momento magico da sfruttare per dichiararsi.

La giustificazione improbabile. Che sia una scampagnata, un viaggio o una festa, di certo nel giorno dei 100 giorni alla maturità molti non vanno a scuola. E non bisogna inventare alcuna scusa oppure, meglio ancora, se ne possono inventare di stupende da immortalare per sempre sul libretto delle giustificazioni. Chi può dirvi nulla? La firma è degli stessi studenti, sempre che abbiano compiuto i fatidici 18.

Interrogazioni e verifiche. I 100 giorni vengono una volta sola, è vero, ma in quinto non si scherza con il programma da terminare. E quindi studio e interrogazioni: è questo il modo in cui la stragrande maggioranza degli studenti sta vivendo questa data indimenticabile

Maurizio Costanzo