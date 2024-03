Cento giorni all’esame di maturità, Pisa invasa dagli studenti

Pisa, 11 marzo 2024 – Sono tantissimi gli studenti toscani arrivati a Pisa per il rito dei cento giorni alla maturità 2024. Piazza dei Miracoli è stata invasa da ragazzi e ragazze.

11 foto (Foto Enrico Mattia Del Punta)

Il rito della lucertola è sempre stato un appuntamento tradizionale a Pisa. Ma in questo periodo la lucertolina di bronzo a due code, scolpita sulla porta centrale della cattedrale in piazza dei Miracoli, è stata transennata per evitare che la piccola scultura si rovini.

In alternativa i ragazzi hanno fatto 100 giri intorno alla torre pendente.