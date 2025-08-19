Casoli piange il suo ’prof’. Addio a Carlo Pardini. Volto noto del volontariato

E’ morto Carlo Pardini, il ‘prof’ di Casoli. Aveva 64 anni ed era un vero personaggio, un volontario, un casolino doc, sorridente e disponibile. Ironia della sorte, il prof. di Camaiore se ne è andato proprio il 16 agosto, nel giorno dedicato a quel San Rocco, patrono del suo amato paese, festeggiato con celebrazioni e riti. Una coincidenza che sa di destino, quasi a suggellare un legame profondo e indissolubile con la sua terra e la sua comunità. Con il suo immancabile ‘ape’ purtroppo ha avuto un incidente nel piazzale di Casoli e le condizioni di salute già precarie gli hanno causato un peggioramento clinico generale che ha portato al suo decesso all’ospedale Versilia.

Conosciuto, scanzonato, sempre ben voluto, Carlino lavorava al cimitero della Badia sotto la Pluriservizi: varie pulizie, tombe, fiori, erbacce e qualche chiacchera di passaggio, a modo suo, con i visitatori del camposanto. Occhiali fissi sopra gli occhi chiari, voce roca per un intervento alla gola qualche anno fa, il prof. faceva un po’ di tutto.

Instancabile volontario della Misericordia, era un punto di riferimento per le sedi di Camaiore e Lido. "Il Prof c’è sempre stato alla Misericordia – hanno scritto i confratelli nel loro commosso saluto –. Quando meno te l’aspettavi sentivi il suo apino arrivare. E poi lui, con i suoi modi semplici, gentili, mai arrabbiati… gli bastava dare una mano, fare qualcosa. Dai calendari alle lotterie, qualunque cosa toccasse diventava occasione per raccogliere fondi per la Misericordia. Ci mancherai".

La Confraternita era diventata per lui una vera famiglia, una seconda casa, e in tanti in questi giorni hanno voluto rendergli omaggio con messaggi di affetto, ricordi e preghiere.

Tantissimi sono stati anche i messaggi di affetto e saluto da parte dei camaioresi che hanno pregato per la sua salute.

Pardini abitava nel suo borgo con il fratello, avendo perduto da anni i genitori, e per molto tempo lo aveva infatti seguito nelle cure l’Attilia Lemmetti, della lavanderia di via Tabarrani.

I funerali si sono svolti nel pomeriggio di ieri alla chiesa di Casoli.

Lascia un fratello e i parenti a cui vanno le condoglianze de La Nazione.

Isabella Piaceri