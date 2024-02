Carnevale di Viareggio, il carro vincitore è ‘Va dove ti porta il cuore’ di Allegrucci

Viareggio, 24 febbraio 2024 – E’ Jacopo Allegrucci con il suo carro ‘Va dove ti porta il cuore’ il vincitore della prima categoria del Carnevale di Viareggio 2024. Al secondo posto ‘Ascolta ragazzo’ di Massimo e Alessandro Breschi, e al terzo 'Bla Bla Bar’ dei fratelli Cinquini.

La festa di Allegrucci per la vittoria (foto Umicini)

E’ quanto stabilito prima dell’ultimo corso che si è svolto in notturna sotto una pioggia battente. Per la seconda categoria primo posto per ‘All you can eat’ di Matteo Raciti, per le mascherate di gruppo ‘Insieme sotto lo stesso cielo’ di Silvano Bianchi, e per le maschere isolate ‘Ordinaria follia’ di Andrea Giulio Ciaramitaro. Il corso mascherato è stato dedicato agli studenti coinvolti negli incidenti con le forze dell'ordine ieri a Pisa e Firenze.

Hanno sfilato nove carri di prima categoria, quattro di seconda, otto mascherate di gruppo e otto mascherate isolate, al termine c'è stata la lettura dei verdetti della giuria e lo spettacolo pirotecnico finale. Ospite Miss Italia 2023, Francesca Bergesio. Al corso mascherato era presente anche la onlus You Foundation, impegnata in un progetto contro la schiavitù dei bambini. Domani pomeriggio la cerimonia dei premi ai vincitori del Carnevale 2024, alle 16 in piazza Mazzini.