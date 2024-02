Viareggio, l’ultimo corso del Carnevale dedicato ai manifestanti picchiati a Pisa e a Firenze

Viareggio, 24 febbraio 2024 – Dedicato ai ragazzi e alle ragazze che ieri a Pisa e Firenze sono stati caricati dalle forze dell’ordine. E’ l’ultimo corso del Carnevale di Viareggio, che oggi chiude l'edizione 2024 con la sfilata in notturna. Una presa di posizione importante della Fondazione Carnevale a cui ha preso parte anche Francesca Bergesio, Miss Italia.

Il vicesindaco di Viareggio Valter Alberici, a nome anche della presidente della Fondazione Carnevale Maria Lina Marcucci, ha appunto annunciato che il corso di oggi è stato dedicato "ai giovani che nelle piazze non devono essere picchiati, il futuro è loro e noi lavoriamo per le nuove generazioni, dunque il corso di Carnevale è rivolto a loro, agli studenti di Pisa e Firenze, Viva il Carnevale”. Presente anche Miss Toscana, Giada Pieraccini, studentessa di Seravezza.

E proprio a Viareggio, questa mattina, alcuni studenti hanno affisso dei cartelli alla porta del Comune. Sopra c’erano scritte frasi come 'Terrore paura stop alla censura’, 'Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione Art.21' e ancora 'No alla violenza delle istituzioni’, 'Non sto zitto manifestare è un diritto’, 'Basta violenza della polizia’, 'I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi Art.17’, 'Abbiamo il diritto di manifestare’. Studenti di alcune classi del liceo scientifico di Viareggio hanno inoltre deciso di non entrare in classe e di manifestare di fronte al comune per solidarietà: erano circa un'ottantina i ragazzi e le ragazze che hanno improvvisato cartelli e slogan per ribadire il loro diritto alla protesta e a manifestare.