Rapina in Darsena. Arrestato un 47enne armato di trapano

È finita con l’arresto la serata "furibonda" di un 47enne, ritenuto responsabile della rapina ai danni di una donna, compiuta in Darsena nella notte tra il 2 e il 3 maggio, con la minaccia di un trapano e di un coltello.

Al presunto responsabile del reato gli agenti del Commissariato di Viareggio sono arrivati immediatamente dopo il fatto. Con un intervento repentino scattato intorno alle 2.30; quando alla centrale è giunta la segnalazione di un’aggressione. Così la volante di pattuglia si è recata in via Coppino, dove l’addetto alla sicurezza di un noto locale, che affaccia proprio sulla strada, ha riferito ai poliziotti di quell’uomo che, brandendo un trapano, aveva infastidito alcuni clienti a chiacchiera sul marciapiede. Per poi allontanarsi, in uno stato di profonda confusione. A quel punto i poliziotti hanno iniziato a perlustrare le strade della Darsena, e sempre lì – grazie alle testimonianze fornite – sono riusciti a rintracciare l’uomo che era in evidente stato di alterazione psico-fisica. Oltre ad essere stato identificato – si tratta di un 47enne originario del Marocco – dalla perquisizione effettuata sul posto è emerso che lo stesso era in possesso di un I-Phone 14, risultato essere stato rubato pochi minuti prima a una donna.

La vittima – secono il racconto reso agli agenti – era in sella alla sua bicicletta quando l’uomo, armato di un trapano in un mano e di un coltello nell’altra, le ha sbarrato la strada facendola cadere a terra. In quel momento, quando la donna era stesa sull’asfalto, il malvivente ha raccolto la borsa, dov’era custodito anche l’I-Phone, ed è fuggito via. A bordo della bicicletta della donna. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di rapina, ma su lui potrebbero gravare accuse ancor più pesanti. Secondo quanto denunciato da una diciassettenne alla madre, l’uomo l’avrebbe violentata. Il racconto della ragazza è al vaglio degli investigatori.