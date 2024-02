Gran finale in bellezza. L’ultimo giro di giostra e l’attesa dei verdetti. Poi lo show dei fuochi

Alla fine della giornata ci ritroveremo, come sempre, là sotto. Appollaiati ai piedi degli altoparlanti lungo la Passeggiata per ascoltare i verdetti dei carri e della mascherate. Mai così incerti (quasi come le previsioni meteo), a giudicare dall’umore confuso della città. Ci ritroveremo sotto la Burlamacca che scivola giù dal pennone di piazza Mazzini, sotto una pioggia di fuochi artificiali. Per concludere poi questa cavalcata tra i coriandoli sotto ad un palco del rione Croce Verde per l’ultimo ballo, con l’ultima canzone su cui dondolare prima di riporre la maschera.

Il Carnevale è arrivato alla fine di questa 151esima stagione, e oggi – con lo scoppio del cannone alle 17 – potrà andare in scena senza l’affanno dei conti. Perché gli obiettivi di bilancio che la Fondazione di Marialina Marcucci si è posta, ancor prima dell’ultima sfilata, che registra comunque il tutto esaurito negli hotel con un picco di prevendite on-line, sono già raggiunti. In poche ore sarà dunque possibile vivere ancora tutte le emozioni di questa stagione, che alla teatralità spinta dei corsi è riuscita ad abbinare lo slancio del carnevale popolare con il ritorno dei rioni in notturna. Nonostante l’assenza Marco Polo, sono rinati la Vecchia Viareggio e la Croce Verde.

L’ultima , lunga, giornata di questo Carnevale inizierà già al mattino. In Cittadella, durante l’uscita delle costruzioni, il Museo della cartapesta resta aperto dalle 9 alle 13, ed è possibile partecipare ad una visita guidata alla scoperta della storia e delle tradizioni della manifestazione in programma alle 10,30 (con prenotazione al numero 342 9207959). All’interno del circuito, alle 15.30, sarà invece replicato il tour per scoprire i temi delle opere allegoriche di prima categoria. Il ritrovo è in piazza Mazzini, zona fontana, e il biglietto costa 5 euro, oltre al biglietto di ingresso. (Prenotazione obbligatoria: 342 9207959).

Ospite dell gran finale mascherato sarà la diciannovenne Francesca Bergesio, studentessa alla facoltà di medicina con la fascia di Miss Italia 2023 conquistata a Salsomaggiore Terme, dove il concorso è tornato dopo 13 anni. Sarà presente anche la onlus You Foundation impegnata in un progetto contro la schiavitù dei bambini, rappresentata da Claudia J. Jerger corporate cooperations. Al termine del corso, intorno alle 20, comincerà la lettura dei verdetti: dai premi speciali, risalendo dalle maschere isolate fino ai carri di prima categoria. Domani, alle 16, l’ultimo atto: con la cerimonia delle premiazioni in piazza Mazzini.