Carnevale, oggi i verdetti. Al terzo e ultimo corso attese le ballerine di Rio

E venne il giorno dei verdetti del Carnevale di Pietrasanta 2025. Con un tocco a ritmo di samba visto che oggi al terzo ed ultimo corso mascherato ci sarà l’esibizione di ballerine provenienti dal Carnevale di Rio. Anche il meteo sembra voler bene alla manifestazione, che come sempre inizierà alle 15 e si snoderà lungo il circuito formato da piazza Matteotti, provinciale Vallecchia, via San Francesco e via Marconi. Lo spoglio dei voti della giuria, presieduta per il primo anno da Franca Dini, è atteso dopo le 17,30.

A quel punto sapremo se le contrade vincitrici nel 2024, Brancagliana e Strettoia, manterranno lo scettro, rispettivamente, per il miglior carrro e la miglior mascherata. Le ballerine carioca non saranno l’unica novità dato che il Carnevale per la prima volta verrà trasmesso in diretta su 50 News Versilia (canale 88 del digitale terrestre) entrando nelle case dei telespettatori delle province di Lucca, Massa Carrara e Pisa. "Come amministrazione – spiega l’assessore alle tradizioni popolari Andrea Cosci – abbiamo voluto fare un omaggio speciale al pubblico e alle contrade: verrà da molto lontano, dalla terra che ha fatto del Carnevale il più grande spettacolo del mondo. E a tutti i nostri concittadini diciamo: festeggiamo insieme questa giornata portando la cosa più semplice e preziosa che abbiamo: il nostro essere comunità". Nessun voto, quindi, in quanto le giurie si sono già espresse ai primi due corsi. L’ordine di uscita: Brancagliana "Yellow submarine, il viaggio per la felicità", Pollino-Traversagna "Fire dreams… ritorno in musica al passato", Antichi Feudi "Medusa: oltre l’incantesimo", Collina "Dalla Collina si vede il mare", Strettoia "Alieniamoci ad amare" (mascherata "Strettoterrestri in arrivo!"), Pontestrada "Non una di meno", Il Tiglio-La Beca "Crazy pizza al Carnevale", Marina "Shoppa con un clikke" (mascherata "Cori ragazzo, cori"), Africa-Macelli "Orientalis Karna...val" (mascherata "Gran Bazar") e Lanterna "Il volo dell’immaginazione mascherata" (mascherata "Apri le ali… e vola"). Ingresso 5 euro, gratis per under 10, over 70 e disabili.

Infine il Martedì grasso con la "Magia del Carnevale" dedicata ai bambini. Appuntamento il 4 marzo alle 15 in piazza Matteotti, a ingresso libero, tra balli, magia, la giocoleria de "I Senza Nome" e dolciumi. Dalle 13 alle 19 divieto di transito e sosta.