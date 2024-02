Tutto pronto per il gran finale del Carnevale di Viareggio: ecco il programma

Viareggio, 23 febbraio 2024 – Termina domani, sabato 24 febbraio, il Carnevale di Viareggio 2024.

Il programma

La lunga giornata di Carnevale inizierà già al mattino: nella Cittadella il Museo del Carnevale sarà aperto dalle 9 alle 13, ed è possibile partecipare a una visita guidata alla scoperta della storia e delle tradizioni, in programma alle ore 10,30 (con prenotazione al numero 342 9207959).

Il sesto Corso Mascherato di Chiusura è in programma alle 17. Le opere allegoriche sfileranno per l’ultima volta in notturna. Al Corso insieme ai 9 carri di prima categoria, ai 4 di seconda, alle 8 mascherate e alle 8 maschere, partecipano le pedane aggregative, la mascherata fuori concorso “Il Carnevale è più animato con la eco-band di Cartoon Network e Boomerang!” e la pedana di radio m2o con l’animazione musicale dei dj e speaker della radio partner del Carnevale 2024.

Al termine della sfilata verranno letti i verdetti della Giuria. Poi lo spettacolo pirotecnico concluderà questa edizione del Carnevale di Viareggio.

Miss Italia 2023 al Carnevale

Ospite del Corso Mascherato Francesca Bergesio, 19 anni, eletta Miss Italia 2023 a Salsomaggiore Terme, dove il concorso è tornato dopo 13 anni. Nata a Bra, risiede a Cervere (Cuneo). Diplomata al Liceo classico europeo, si è iscritta alla facoltà di Medicina dell'Università a Roma.

You Foundation, contro la schiavitù dei bambini

Al Corso Mascherato di domani è presente la Onlus You Foundation impegnata in un progetto contro la schiavitù dei bambini. In tutto il mondo esiste l’abuso dei bambini, che sono costretti a lavorare per sostenere economicamente le loro famiglie. I genitori stessi vengono derubati con salari da schiavi. Nonostante la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sia stata ratificata da 196 Paesi, l'ONU stima che circa 160 milioni bambini dai 5 anni in su lavorino in condizioni che possono essere classificate come lavoro minorile. Per rappresentare le attività di You Foundation sarà presente al Corso Mascherato Claudia J. Jerger corporate cooperations.

Visite guidate alla scoperta delle costruzioni allegoriche

Domani è possibile partecipare alla visita guidata all’interno del circuito del Carnevale per scoprire i temi delle opere allegoriche di prima categoria. Il ritrovo è in piazza Mazzini, zona fontana, alle ore 15,30. La visita dura un’ora. Il biglietto costa 5 euro, oltre al biglietto di ingresso. (Prenotazione obbligatoria: 342 9207959).

La cerimonia di consegna dei premi

E’ in programma domenica 25 la Cerimonia di consegna dei premi ai vincitori del Carnevale 2024. L’appuntamento è alle ore 16 in piazza Mazzini.